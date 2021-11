Leipzig får det ene point mod PSG efter dramatisk afslutning med straffespark

Fodbold. Et dramatisk opgør i Champions League gruppe A mellem RB Leipzig og Paris Saint-Germain endte uafgjort 2-2. Leipzig var klart bedst i kampens indledning, hvor det var som om franskmændene stod på flade fødder. Men tjept kombinationsspil fik hjemmeholdet spillet sig frem til flere gode muligheder, og det gav bonus i 8. minut, da Christopher Nkunku gjorde det til 1-0. Leipzig fik blot 4 minutter alletiders mulighed for at komme på 2-0 og måske knække PSG, men Gianluigi Donnarumma havde ikke de store problemer med at parere Andre Silvas svage straffespark.

Det virkede som et wakeup-call for Paris Saint-Germain, der på to mål af Georginio Wijnaldum fuldstændig vendte kampen på hovedet. Yussuf Poulsen kom på banen for Leipzig efter pausen, og det tyske hold fik igen sat PSG under pres. Franskmændene levede på hurtige kontraer, og burde nok have afgjort kampen på et tidspunkt i løbet af 2. halvleg. I stedet udlignede Leipzig i dommerens overtid, da holdet fik tilkendt et straffespark. I gruppens anden kamp vandt Manchester City 4-1 over Club Brugge, og det engelske hold fører nu med 9 point foran PSG med 8.

Fodbold. Med en sejr på 2-0 hjemme over Atlético Madrid er Liverpool klar til knockout-runden i Champions League. Liverpool har vundet alle 4 kampe hidtil i turneringen, og er derfor sikker på at slutte som nr. 1 eller 2 i gruppe B. Kampen blev afgjort allerede i 1. halvleg, da Diego Jota og Sadio Mané. Spanierne gjorde det svært for sig selv, da fik det røde kort i kampens 36. minut. Efter pausen fik begge mandskaber et mål annulleret efter videogennemsyn. Kampen om 2. pladsen står mellem Atlético og FC Porto, men også AC Milan kan med lidt held blande sig.

Fodbold. Ajax har ligesom Liverpool maksimumpoint 12 efter 4 kampe og har hele 6 point ned til Borussia Dortmund og Sporting fra Lissabon. Tirsdagens sejr på 3-1 ude over Dortmund kom i hus i kampens slutfase, hvor Dortmund, der måtte spille med 10 mand i en time efter en udvisning af Mats Hummels, var møre. Marco Reus bragte hjemmeholdet foran 1-0 på straffespark, men i kampens sidste minutter scorede Ajax tre gange.

Fodbold. AC Milan får svært ved at avancere fra gruppespillet i Champions League efter at den italienske storklub på hjemmebane måtte nøjes med 1-1 mod FC Porto. Portugiserne dominerede stort i 1. halvleg mod Milan, der havde Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic på bænken. Luis Diaz bragte gæsterne på 1-0, men Milan fik udlignet efter pausen, da Chancel Mbemba scorede i eget net. Zlatan Ibrahimovic kom på banen mod slutningen af kampen, mens Kjær forblev udenfor. Det var Milans første point i gruppespillet, og klubben ligger sidst. På to mål af Karim Benzema vandt Real Madrid i gruppe D hjemme 2-1 over Shakhtar Donetsk, og franskmanden skød dermed den spanske kongeklub et godt stykke mod knald eller fald-kampene.

Håndbold. Efter 10 spillerunder af kvindeligaen er de regerende danske mestre fra Odense fortsat ubesejret. Hjemme på Fyn vandt Odense sikkert 29-23 i topopgøret mod Viborg, der trods nederlaget fortsat indtager andenpladsen - dog nu á point med Team Esbjerg. Kampen var forholdsvis tæt indtil Odense strammede grebet med et kvarter igen. 6 mål på stribe uden at Viborg kunne svare igen afgjorde reelt kampen ved 24-18. Den hollandske verdensmester Lois Abbingh blev bedste målscorer hos Odense med 7 pletskud. Kristina Jørgensen scorede 8 gange for Viborg.

Basketball. Bakken Bears tog onsdag sin anden sejr i gruppespillet i den europæiske turnering Europe Cup. Tyske Crailsheim Merlins blev slået med 86-77 af de aarhusianske basketballherrer. Resultatet betyder, at Bakken Bears - ligesom de tre andre hold i gruppe G - har seks point. Der er altså pointlighed fra top til bund i