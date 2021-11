Fantastisk og tårevædet dag gør nyt navn til bedste dansker

Da Nicolai Højgaard på 18. hul trak kasketten ned foran ansigtet og græmmede sig efter at have færdigspillet sin runde i Portugal Masters, var det udtryk over en ærgerlig afslutning, der i virkeligheden slet ikke fik konsekvenser på en formidabel dag for dansk golf.

For Nicolai Højgaard var det muligheden for et krone et vanvittigt comeback med en usandsynlig sejr, der var glippet med en bold i en fairwaybunker, et par kiksede slag mod green og en afsluttende bogey.

Han havde ellers leveret feltets bedste finalerunde med 8 birdies og yderligere et par putts, der var frustrerende tæt på, men belgieren Thomas Pieters bevarede roen og vandt sin første turnering på European Tour i to år med et forspring på 2 slag til Nicolai Højgaard, Lucas Bjerregaard og franskmanden Mathieu Pavon på den delte andenplads.

Netop andenpladser er ellers ofte frustrerende placeringer for golfspillere, men hvor Nicolai Højgaard ærgrede sig, så var Lucas Bjerregaard lykkelig, stolt og rørt, da han havde holet et monsterputt for en afsluttende birdie på 18. hul. Den delte andenplads betød nemlig, at han avancerede 36 pladser fra sin placering som nummer 136 på sæsonranglisten, og derfor er sikker på også næste år at skulle spille på European Tour.

Lucas Bjerregaard vandt i 2018 sin første af sine to turneringer på European Tour i netop Portugal Masters, men i år har resultaterne været så svigtende, at den 30-årige frederikshavner var meget emotionel, da han fortalte om ugens turnering.

»Det har været to lorteår, og nu kan jeg mærke, hvor meget, det betyder. Jeg har ikke spillet fantastisk denne uge og har ikke følt mig komfortabel, så jeg følte hele tiden, at det kunne gå galt når som helst«, sagde en grådkvalt Lucas Bjerregaard til V Sport Golf.