HB Køge får scoret første mål i Champions League, men taber til Arsenal

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Sønderjy.-Fredericia (m) 20.30 Håndbold: Holstebro-Aalborg (m) TV3 Sport 19.00 Håndbold: Flensburg-F. Berlin (m) 01.35 Ishockey: Philadelphia-Toronto Eurosport 1 12.00 Golf: European Tour (k) Eurosport 2 11.00/14.00 Motocross: VM-afdeling TV 2 Sport X 14.00/19.15 Tennis: ATP - Next Gen 02.00 Basketball: Chicago-Dallas



Vis mere

Fodbold. Maddie Pokorny blev HB Køges første målscorer i Champions League, da amerikaneren udnyttede en dårlig tilbagelægning og reducerede til 3-1 mod Arsenal, men englænderne var markant bedre og vandt 5-1. Efter tre nederlag er HB Køges målscore nu 1-12. Nikita Parris misbrugte et straffespark begået mod hende selv, inden Steph Catley flot åbnede scoringen på et direkte frispark, der tog underkanten af overliggeren. Pokorny havde HB Køges første chance efter 55 minutter i hjemmeholdets bedste periode, men så øgede Parris øgede og Caitlin Foord scorede på hovedstød efter et skud på overliggeren til 3-0. Anna Patten og Jordan Nobbs sendte velplacerede langskud i kassen til 4-1 og 5-1 i en kamp, hvor Arsenal havde Simone Boye Sørensen i midterforsvaret hele kampen og havde 24 afslutninger mod HB Køges 3. Chancefordelingen var endnu større i gruppens anden kamp, som FC Barcelona vandt 4-0 over Hoffenheim, der ikke havde en eneste afslutning. Barcelona havde 31 og ’vandt’ 13-0 i hjørnespark.