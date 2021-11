DBU roses for at gå længere end andre fodboldhold

Det var en rus af lykke, der spredte sig over Østerbro og hjemme i de danske stuer, da det danske herrefodboldlandshold tilbage i oktober kvalificerede sig til VM-slutrunden i 2022. I Qatar. Og netop værtskabet for slutrunden kan gøre det til en ambivalent følelse. For på den ene side er det et VM. Det største for mange – og for nogle måske den sidste mulighed.

Men på den anden side står der også nogle helt basale spørgsmål om menneskerettigheder, ualmindelig dårlige arbejdsforhold og blodige stadioner. Presset på både det danske landshold, Dansk Boldspil-Union (DBU) og andre aktører i og omkring landsholdet og slutrunden har været massivt. Især det seneste år, hvor de exceptionelt gode resultater tidligt har banet vejen for en billet til Qatar.