Årets største idrætspræstation? Valget står mellem tre mænd og én kvinde

Næppe har har støvet lagt sig fra Danmarks Idrætsforbunds og Danmarks Radios 125-års jubilæumskåring af det største danske sportsnavn ’gennem tiden’, før det igen går løs med endeløs jubel, værtinder i festskrud og guldglimmer fra loftet.

DIF og elitestøtteorganisationen Team Danmark skal nemlig have valgt Årets Sportsnavn 2021, og i alt 15 sportsfolk og hold vil blive indstillet til prisen, der første gang – og på Jyllands-Postens initiativ – blev uddelt i 1991. Med svømmedronningen Mette Jacobsen som velfortjent modtager.

Da man i dansk idræt anser de olympiske lege for det største af det største, og at en guldmedalje ved legene ganske enkelt ikke kan overgås af nogen anden præstation, så kan jeg her ’afsløre’, at Årets Sportsnavn bliver et valg mellem tre mænd og en enkelt kvinde – nemlig de sportsfolk, der vandt OL-guld i Tokyo.

VI TALER OM DE TO cykelryttere Lasse Norman og Michael Mørkøv, der vandt guld i parløbet på bane, og som ydermere også blev verdensmestre.

Foto: Tariq Mikkel Khan Lasse Norman (til venstre) og Michael Mørkøv vandt OL-guld i parløb, men de står ikke til at vinde titlen som Årets Sportsnavn, vurderer Politikens Rasmus Bech.

Lasse Norman (til venstre) og Michael Mørkøv vandt OL-guld i parløb, men de står ikke til at vinde titlen som Årets Sportsnavn, vurderer Politikens Rasmus Bech. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og vi taler om badmintonspilleren Viktor Axelsen, der pyntede en ren lagkagesæson med det olympiske guld.

Og så taler vi selvfølgelig om Anne-Marie Rindom, der gav Idrætsdanmark et sandt hjertegalopperende mareridtsdrama – hvad de olympiske sejlere i øvrigt ofte gør – da hun alene i sin jolle sejlede guldet hjem.

De øvrige 12 nominerede har efter min bedømmelse ikke en chance i det selskab. Men de er med på listen for at vise os alle, at lillebitte Danmark har en idrætselite, der kan klare sig mellem de bedste i verden, hente EM- og VM-titler og score olympiske medaljer. Der er altså rigeligt at være stolt af, når den danske idrætsfamilie skal fejre sig selv.

De 15 indstillede til prisen offentliggøres i portioner på fem. Vi har fået de første 10, mangler de sidste fem – og for at skabe lidt spænding, er de tre guldvindere placeret i hver sin portion. Det giver en lille duft af jævnbyrdighed.