For de fleste danskere står december måned i kravlenissernes og brunkagernes tegn. Spandevis af gløgg bliver slubret, og hjemme i de varme stuer svinder kalenderlyset mere og mere ind.

Men for spillerne på det danske kvindelige håndboldlandshold har december måned en anden smag. Her er pebernødderne og pakkeræset byttet ud med halgulv og harpiks. Men præcis som måneden for mange ’menige’ danskere er årets højdepunkt, er det samme tilfældet for håndboldkvinderne.