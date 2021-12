Træner Niels Frederiksen: »Vi er ikke favoritter til at vinde, men det er heller ikke et mirakel, hvis vi gør«

Efter 16 års fravær begyndte Brøndbys europæiske comeback som det rene eventyr, da Mikael Uhre scorede til 1-0 efter kun fire minutters udekamp i Salzburg. Men det blev ikke til en utrolig plads i Champions League for de danske mestre – den tog den østrigske klub – men Europa League var bestemt heller ikke dårligt.

Det blev også en rigeligt svær opgave, og efter fem kampe ligger man sidst i gruppen med to point for uafgjorte kampe hjemme mod Sparta Prag og Rangers, to scorede mål (hvoraf det ene var et selvmål) og kun tre forsøg inden for målrammen i løbet af de godt 450 minutters fodbold.