Skakgeniet Carlsen forsvarer VM-titel for fjerde gang

Norske Magnus Carlsen forsvarede fredag i Dubai sin VM-titel i skak for fjerde gang.

I 11. parti mellem Carlsen og den russiske udfordrer, Ian Nepomniachtchi, tog nordmanden partiet.

Dermed bragte han sig foran med 7,5 point mod 3,5 point, og Nepomniachtchi kan ikke længere indhente Carlsen. De sidste tre partier behøver derfor ikke at spilles.

Carlsen vandt i alt fire partier i opgøret, mens syv partier endte i remis.

Det sidste parti fredag kom i hus efter en brøler af russeren på sit 23. træk, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Det var tredje gang i VM-duellen, at Nepomniachtchi lavede en graverende fejl, der førte til norsk parti.

»Jeg er selvfølgelig lettet. Det er svært at føle stor glæde, når situationen var så komfortabel til at starte med, men jeg er glad for en overordnet meget god præstation«, siger Magnus Carlsen efter sejren ifølge The Guardian.

31-årige Magnus Carlsen har været regerende verdensmester siden 2013, hvor han slog inderen Viswanathan Anand.

Han har siden forsvaret titlen i en revanchekamp mod Anand i 2014 samt mod russeren Sergej Karjakin i 2016, amerikaneren Fabiano Caruana i 2018 og nu Ian Nepomniachtchi. 31-årige Nepomniachtchi er nummer fem på verdensranglisten og kvalificerede sig til opgøret mod Carlsen via en kvalifikationsturnering.

Med VM-titlen får Carlsen knap ni millioner kroner i præmiepenge, mens Nepomniachtchi får knap seks millioner kroner.

ritzau