Guardiola langer ud efter tørstig duo

Fodbold. Premier League-topholdet Manchester City vandt i søndags 4-0 over Newcastle, men det skete uden Jack Grealish og Phil Foden på banen. Duoen var nemlig sat på bænken af manager Pep Guardiola som følge af, at de i sidste uge havde været en tur i byen efter Citys imponerende 7-0-sejr over Leeds. »Jeg lægger rigtig meget mærke til opførslen på og uden for banen omkring juletid. Og når opførslen ikke er i orden, så kommer de ikke til at spille«, siger Guardiola til BBC ifølge Ritzau. »De er nødt til at være fokuserede hele tiden. Trods alle forstyrrelserne i juleperioden og alt, hvad der sker, så er du stadig nødt til at være fokuseret«, siger Guardiola.

Direkte sport i tv Tirsdag 21. december TV2 Sport 6.20/14.50 Svømning: VM på kortbane 18.30 Fodbold: Udinese-­Salernitana 20.45 Fodbold: Juventus-­Cagliari TV3 Sport 9.50/12.50 Alpint: World Cup ­ storslalom (k) 14.10/20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Philadelphia-­Washington 4.05 Ishockey: Vegas-­Tampa Bay 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal­-Sunderland TV 2 Sport X 19.00 Fodbold: Villarreal­-Alavés 21.30 Fodbold: Sevilla­-Barcelona 4.00 Basketball: LA Lakers-­Phoenix Vis mere

Prisuddeling. Det har været et turbulent år for badminton-stjernen Viktor Axelsen med store svingture undervejs. Fra OL-guld i Tokyo og yderligere seks turneringssejre over en omdiskuteret flytning til Dubai og til en gevaldig nedtur ved VM med exit i 1. runde. Nu er Axelsen nomineret til Årets Sportsnavn 2021. De øvrige nominerede er de øvrige OL-guldvindere – banerytterne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen samt sejleren Anne-Marie Rindom.

Fodbold. En lang række af den afdøde argentinske legende Diego Maradonas ejendele skal bortauktioneres, men der er tilsyneladende ikke bud efter Maradona-effekterne. Sluttidspunktet for auktionen er nemlig blevet rykket, da der ikke kom tilstrækkeligt med bud på flere af genstandene søndag. Det meddeler auktionshuset Adrian Mercado Group ifølge AFP.