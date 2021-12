Belgisk cykelfænomen knuser al modstand for femte løb på stribe

Cykling. Døgnet efter sin overbevisende World Cup-sejr i Dendermonde leverede det belgiske fænomen Wout van Aert en endnu mere storslået styrkedemonstration, da en anden af de gennemgående sæsonkonkurrencer i cykelcross Superprestige fortsatte på motorbanen i Zolder. Straks fra startskuddet var den 27-årige multibegavelse med i front, og da den anden af de ni runder var tilendebragt, havde han lagt samtlige konkurrenter bag sig. Van Aert fortsatte med at udbygge føringen, og end ikke et styrt kunne hindre ham i at krydse målstregen til den femte sejr i ligeså mange starter inden for tre uger 1.04 minut foran briten Tom Pidcock og den førende i det samlede Superprestige-klassement belgieren Eli Iserbyt. Den hollandske verdensmester i disciplinen Mathieu van der Poel, der de fire foregående år havde vundet i Zolder, prøvede forgæves at iværksætte en jagt på van Aert, men måtte opgive sit forehavende og sakkede langsomt agterud for at sige farvel og tak efter syv omgange.

Hos kvinderne udviklede dysten om førstepladsen sig til en duel mellem to hollandske verdensmestre, elitens Lucinda Brand og U23-kategoriens Fem van Empel, med den ældste som vinder. Det var Brands 12. sejr i denne sæson.

Sport. Når de store turneringer i diverse sportsgrene løber af stablen, har der de seneste par år været tendens til forsvundne atleter. Skærpede EU-grænser kan dog få fænomenet til at vokse. Senest har fem kvinder fra det camerounske kvindehåndboldlandshold og en enkelt fra det iranske kvindehåndboldlandshold taget beslutningen, da de besøgte Spanien for at deltage i det netop afsluttede VM. Men det er altså ikke første gang, at atleter er forsvundet under europæiske turneringer. Men særligt de seneste års stramninger af flygtninge- og asylpolitikken i mange vestlige lande og EU er det blevet endnu sværere at komme over grænserne til Europa.

Charlotte Slente, generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, bekræfter tendensen, og ser med bekymring på, at der de senere år er kommet færre flygtninge til Europa. »I statistikken fra Eurostat ses et tydeligt fald fra 2015 til nu. Desværre hænger det ikke sammen med, at antallet af flygtninge globalt er faldet. I stedet er det et tegn på, at EU har haft fokus på beskyttelse af grænser i højere grad end beskyttelse af mennesker«, forklarer hun i et skriftligt svar til Ritzau.

Også Stanis Elsborg, senioranalytiker hos organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed i sportens verden, mener, at de store sportsbegivenheder bliver en endnu større mulighed for atleter til at tage chancen og forsvinde.

»Jeg tror bestemt ikke, det er et fænomen, som vil aftage. Vi så det jo også blandt andet under Den Kolde Krig, hvor der var en klar opdeling i øst- og vestblok. Der var eksempelvis en del ungarere, som hoppede af i Australien og senere hen også tog til USA. Så man kan sagtens forestille sig, at mange vil tage chancen igen«, siger Stanis Elsborg.

Fodbold. De to klubber Lyon og Paris FC er blevet sparket ud af den franske pokalturnering. Det er konsekvensen, efter at de to klubbers fans røg i totterne på hinanden, da de mødtes i pokalturneringens tredje runde. Kampen blev spillet tidligere i december. Det har Det Franske Fodboldforbund besluttet, skriver AFP. Begge klubber har desuden fået bøder.

Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix Smitte med coronavirus kan blive alvorligt for Mikaela Shiffrins chancer i den alpine World Cup.

Alpint. Den amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin er blevet smittet med coronavirus og er derfor ude af World Cuppen den kommende tid. Det meddeler hun på Instagram. Den 26-årige amerikaner fører den samlede World Cup, men nu misser hun denne uges World Cup-afdeling i østrigske Leinz. Om hun bliver klar til afdelingen i Zagreb om en uge, må også regnes for tvivlsomt. Shiffrin har vundet tre løb i indeværende sæson og har tre gange vundet den samlede World Cup.

Fodbold. En større gruppe spillere født i Spanien skal forsøge at sikre Ækvatorial-guinea succes ved det kommende Africa Cup of Nations. Mandag udtog landstræner Juan Micha en trup på 28 spillere til mesterskabet, der begynder om to uger i Cameroun. 16 af spillerne er født i Spanien. Blandt de mest prominente navne er anfører Emilio Nsue, der tidligere har spillet i Middlesbrough og Birmingham City, og Carlos Akapo, der spiller for Cadiz i den spanske liga. Størstedelen af de spanskfødte spillere i Ækvatorial-Guineas trup har dog deres daglige gang i mindre spanske ligaklubber.

Fodbold. Premier League har været hårdt ramt af udbrud af coronavirus i de forskellige trupper. Det er noget, Chelsea-træner Thomas Tuchel frygter kan komme til at betyde flere skader til spillerne, både fordi skadede spiller bliver nødt til at træde i de coronaramte spilleres sted, men også fordi coronavirus kan mærkes på fysikken efterfølgende. »Det er ikke let, når man har været ude med en skade i længere tid for en stor krop som Lukaku, og du så bagefter får corona. Hvis man bare kigger på kamprapporten og ser navnene, tænker man måske ’fint, der er de 18 spillere, og det er topnavne’. Men kigger man dybere, så kan man se, at vi er udfordret, og at vi tager store risici«, lyder det fra den tyske træner.

Svømning. Den danske topsvømmer Pernille Blume er for anden gang på under et år blevet smittet med coronavirus. Det oplyser svømmeren på sin Instagram-profil. Første gang svømmeren blev smittet med coronavirus var tilbage i april, men nu er hun altså endnu en gang offer for den smittende virus.

Fodbold. Kritikken er haglet ned over Qatar, siden det for over et årti siden blev offentliggjort, at nationen skulle være vært ved VM i 2022. Det seneste år har kritikken dog for alvor fået ben at gå på, og i en ny dokumentar fra DR om fodboldlandsholdet, ’Landsholdet bag kulissen’, sætter et par af de danske spillere ord på, hvad de mener om at skulle spille VM i Qatar. En af de spillere, der får lov til at give sin mening til kende er Thomas Delaney. »Enhver fodboldspiller, du spørger, siger, det er en katastrofe. Det er min opfattelse i hvert fald«, lyder det fra Thomas Delaney i dokumentaren.

Med reference til landsholdskammeraterne efterlader han heller ingen tvivl om, hvorvidt spillerne deler hans holdning.

»Jeg tror godt, jeg kan sige, at der ikke er nogen her, som synes, det er en god idé. På nogen som helst måde. Men som det er struktureret lige nu, så har spillerne intet at sige. Det handler om penge, og det gør det også med VM i Qatar. Det er for mig på alle måder en dårlig idé. Jeg ville ønske, det (VM) var alle andre steder«, fortæller han i dokumentaren.

Fodbold. Den kroatiske FC København-spiller Robert Mudražija har det seneste år været udlejet til HNK Rijeka. Lejeaftalen har udløb til nytår, men der bliver ikke en tur tilbage til Danmark og FCK. Han fortsætter på en ny lejeaftale i slovenske NK Olimpija frem til sommeren 2022. Holdet ligger netop nu på en 3. plads i Sloveniens bedste række.

Fodbold. Onlineracisme mod fodboldspillere har de seneste år været et problem og særligt i England. Nu tager landets regering affære og vil slå hårdt ned på dem, der sidder bag tasterne og gemmer sig. Englands Premierminister Boris Johnson luftede tanken om straffe efter landet i sommer tabte EM-finalen, da der her særligt var tre af spillerne, der blev udsat for grov racisme på de sociale medier. Nu har snakken resulteret i et lovforslag, hvori der kan ligge fra tre og op til ti års karantæne fra fodboldstadioner til de skyldige. Såfremt lovforslaget bliver godkendt, bliver det en udvidelse af den gældende lov, der handler om vold, uroligheder og racistiske ytringer i forbindelse med kampe.

Håndbold. EM venter rundt om hjørnet, men lige nu er favoritterne fra Frankrig ramt af et stort udbrud af coronavirus i truppen. Et udbrud, der formentlig kommer til at ramme forberedelserne frem mod EM i Ungarn og Slovakiet. Det Franske Håndboldforbund har oplyst, at der er tale om otte spillere, hvor blandt andre den helt store stjerne Nikola Karabatic er én af dem. Derudover er Rémi Desbonnet, Hugo Descat, Aymeric Minne, Dylan Nahi, Élohim Prandi, Benoît Kounkoud og Yanis Lenne ramt. Frankrig indleder sit EM 13. januar, så der er stadig håb for, at de smittede er friske til turneringsstarten.

Fodbold. Den danske landsholdsmålsmand Kasper Schmeichel skulle søndag forsøge at hjælpe sit mandskab i engelske Leicester til en sejr over Premier Leagues nuværende tophold Manchester City. Og selvom den danske keeper havde flere fine redninger i løbet af opgøre, var det svært at hamle op med mægtige City, som allerede ved pausen var foran med 4-0. I anden halvleg tog de den dog mere med ro, og det lykkedes også Leicester at score tre gange efter pausen. Lige lidt hjalp det dog, for City fik også sendt to bolde ind bag Schmeichel i anden halvleg, og Leicester måtte slukøret gå fra banen efter et 3-6-nederlag.