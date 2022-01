Berømt walisisk fodboldtræners voldssag udsat til efter VM-playoff

Fodbold. Den walisiske landstræner Ryan Giggs må vente til august med at komme i retten i en sag, hvor han er tiltalt for vold mod sin tidligere kæreste og hendes søster. Sagen mod den tidligere fodboldstjerne er blevet udsat på grund af en sagspukkel i retssystemet, skriver nyhedsbureauet AFP. Ryan Giggs har været suspenderet fra jobbet som landstræner, siden han blev anholdt i november 2020. I stedet har Robert Page haft ansvaret for det walisiske landshold. Med udsættelsen tyder alt nu på, at Page også står i spidsen for holdet i VM-playoffkampene i marts, hvor Wales møder Østrig.