Thomas Frank brugte halvanden måned på at sikre sig Eriksen til Brentford

Fodbold. Mandag kunne Brentford offentliggøre, at man havde sikret sig Christian Eriksen på en kort kontrakt frem til sommer. Dermed er den 29-årige dansker, som under EM i sommer faldt om med hjertestop, klar til at gøre comeback. Rygterne havde svirret i noget tid, og nu fortæller klubbens danske cheftræner Thomas Frank, at han allerede før jul plantede det første frø hos Eriksen om en kontrakt med oprykkerklubben fra London.

»Jeg ringede til ham i midten af december. ’Hvad så, Christian? Har du lyst til at komme til Brentford’, spurgte jeg«, fortæller Thomas Frank i et interview med The Times. Dermed tog det Frank og Brentford halvanden måned at lande aftalen med Eriksen, der uden tvivl bliver klubbens største navn. »Han kunne se projektet for sig, at det var en måde at komme tilbage og spille fodbold i en god klub, i et godt miljø, med en træner ha