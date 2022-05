»Da jeg åbnede døren, så jeg, at Ronald Gutiérrez lå nøgen i sengen oven på en anden dommer. De sagde, at jeg skulle være med«

»Du bliver nødt til at have sex med ansatte i Fifa«. Kvindelige dommere retter skarpe anklager mod toppen af Fifa i den haitiske fodboldverden for udnytte deres magtposition til at tvinge sig til sex. Der tegner sig et billede af et system.