»Vi havde drømt om en lang rejse. Men vi tror ikke, at Bo kan udvikle os det næste skridt«: Bo Henriksen fyret i FCM

Tiltroen til Bo Henriksen var væk for FC Midtjyllands ledelse, der få dage efter at holdet sikrede sig videre deltagelse i Champions League-kvalifikationen, har fyret cheftræneren. Arbejdet med at finde en afløser er kun lige begyndt.