Pytlick får sit livs højeste løn i Saudi-Arabien. Men han er bare en mikroskopisk brik i en meget større strategi

Den tidligere danske landsholdstræner for håndboldkvinderne Jan Pytlick skal være landstræner i Saudi-Arabien. Han er er en mikroskopisk brik i Saudi-Arabiens store plan om at promovere via sport, siger senioranalytiker Stanis Elsborg fra organisationen Play the Game.