Atletikforbunds kontroversielle regler for kvinder med højt testosteron-niveau kaldes uvidenskabelige

At presse atleter til at tage en bestemt medicin for at sænke deres præstationer er ved at blive indført på en mangelfuld baggrund, mener flere eksperter.

Sidste år besluttede ledelsen i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) at indføre et sæt regler, der betyder, at kvindelige atleter med et naturligt testosteron-niveau over en bestemt grænseværdi skal sige ja til en særlig hormonbehandling, hvis de vil have grønt lys til at konkurrere. Men den beslutning kaldes nu uvidenskabelig af eksperter.

Den sydafrikanske mellemdistanceløber Caster Semenya blev verdensberømt for ti år siden, da hun som teenager under atletik-VM i Berlin blev tvunget gennem en kønstest, fordi hun var fuldstændig overlegen på 800 meter. Og den regerende verdensmester samt olympiske mester er stadig kilde til debat både i atletikverdenen og blandt medicinske eksperter.

I hvert fald har mange atletikkommentatorer givet udtryk for, at de nye IAAF-regler især er sigtet på Caster Semenya, der fra naturens side er udstyret med et højt niveau af testosteron i kroppen. Og fra videnskabelig side kommer nu skarp kritik af IAAF’s beslutning.

Data bør være i orden

På lederplads i British Medical Journal skriver doktor Sheree Bekker og professor Cara Tannenbaum fra henholdsvis University of Bath og University of Montreal, at IAAF’s nye regler »… risikerer at danne en uvidenskabelig præcedens for andre sager om genetiske fordele«.

»Den medicinske profession definerer ikke køn eller fysisk funktion alene ud fra niveauet af testosteron«, hedder det. »Hvis det nye regelsæt accepteres, kan det have meget vidtgående konsekvenser for både det enkelte individ og bestemte samfund«.

De to lederskribenter påpeger blandt andet, at det naturlige niveau af testosteron varierer meget hos både mænd og kvinder, og at gennemsnitsniveauet er højere blandt eliteatleter. Området rummer også en slags gråzone, da 16 procent af mænd har et lavt testosteron-niveau, mens 14 procent af kvinder har et højt niveau.

»Hvis IAAF ønsker en stærkere videnskabelig baggrund, så bør der tages kontakt til de sundhedsvidenskabelige organisationer, som derefter kan levere et solidt grundlag at træffe beslutning på. Alle erfaringer siger os, det er meget vigtigt, at afgørelser om genetisk overlegenhed bliver foretaget på baggrund af objektive, strenge og holdbare data«, skriver Bekker og Tannenbaum, der også noterer, at resultater i en IAAF-bestilt analyse om sammenhængen mellem et højt testosteron-niveau og præstationer »… ikke kan bakkes op af en uafhængig undersøgelse«.

Kritik og forsvar af regelsæt

Om det kontroversielle IAAF-regelsæt bliver accepteret er i øjeblikket op til Den Internationale Sportsdomstol (Cas) i Lausanne, der for nylig udskød sin beslutning til slutningen af denne måned.

Professor Peter Sonksen, der blandt andet er tilknyttet University of Southampton, mener ikke, Cas bør støtte IAAF-regelsættet.

»Det er ikke egnet til det pågældende formål, for det er ikke i overensstemmelse med videnskaben bag emnet, og det overvurderer i høj grad betydningen af det naturlige testosteron-niveau«, vurderer Peter Sonksen ifølge bbc.com. »Regelsættet er også på en unfair måde rettet mod en bestemt person, som er en brillant atlet«.

Sonksens kollega, professor Chris Cooper fra University of Essex, mener dog, det er vigtigt ikke at gå for meget ind i de videnskabelige detaljer om emnet, da de alligevel aldrig kan blive hundrede procent sikre.

»Efter min mening er de aktuelle resultater, som IAAF benytter, så gode som de nu kan blive, når man vil vise, at både naturligt og tilført testosteron påvirker kvindelige sportspræstationer«, siger Chris Cooper ifølge bbc.com.

»Selvfølgelig er der mange andre faktorer som for eksempel de genetiske og miljømæssige, der spiller ind, men det er jo en historie for sig selv«.