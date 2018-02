Uventet comeback: Michael Maze genoptager karrieren på højeste niveau Den danske bordtennisstjerne stoppede egentlig i 2016, men nu er han igen klar til at udfordre de bedste i verden.

Fem måneder inden OL i 2016 valgte bordtennisspilleren Michael Maze at indstille sin internationale karriere, men nu er den tidligere bronzevinder atter klar til at jagte store resultater med battet i hånden.

Den 36-årige dansker meddeler tirsdag, at han genoptager karrieren på fuldt blus og sigter efter at få succes ved OL om to og et halvt år.

»Mit helt store mål er OL i Tokyo i 2020. Det kræver selvfølgelig en masse træning, og nogle vil måske mene, at det er af at tage munden lidt for fuld, men jeg elsker en stor udfordring. Jeg håber ikke kun at deltage, men også at lave et rigtig godt resultat ved mit femte OL«, siger Maze, som i 2004 vandt OL-bronze i herredouble sammen med Finn Tugwell.

Siden Michael Maze trak sig tilbage for to år siden på grund af det, som han dengang definerede som »et dagligt smertehelvede«, har han fortsat spillet udvalgte kampe for Roskilde BTK 61 - blandt andet i Champions League.

»Kroppen har det rigtig godt lige nu og jeg har savnet at spille med på højeste niveau. Jeg har vist, at jeg kan spille med i Champions League på trods af, at jeg ikke træner i nærheden af så meget, som spillerne i verdenstoppen gør. Det fik mig til kraftigt at overveje et comeback«, siger Maze.

Imens Maze har været væk fra det aflange bord, har Jonathan Groth overtaget rollen som Danmarks bedste bordtennisspiller. Det glæder kun Michael Maze.

»Det har været fantastisk at følge Jonathan Groths udvikling fra sidelinjen. Groth er i dag en af de bedste i Europa, og jeg glæder mig til, at vi forhåbentligt kan opnå nogle gode resultater sammen«, siger Michael Maze.

Ritzau