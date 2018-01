Suveræn tempokonge erobrer årets første verdensranglistepoint Australieren Rohan Dennis national mester i enkeltstart for tredje år i træk.

Årets første verdensranglistepoint i professionel landevejscykling uddeles i disse dage på de australske landeveje, hvor de nationale mesterskaber afvikles, og den foreløbige topscorer er den 27-årige Rohan Dennis (BMC), der her til morgen dansk tid strøg til tops i den mandlige elites dyst om enkeltstartshæderen for tredje år i træk.

Termpospecialisten tilbagelagde den 40,9 km lange distance i Buninyong i 51.14 minutter og henviste den tidligere dobbelte mester Luke Durbridge (Mitchelton-Scott) og holdkammeraten Richie Porte, der erobrede titlen i 2015 og havde sin første start, siden han måtte udgå af Tour de France efter styrt, til de to andre podiepladser med henholdsvis 1.08 og 1.44 minutter.

Det var Rohan Dennis’ hidtil mest overbevisende triumf, idet han sidste år slog Durbridge med 58 sekunder og i 2016 var 38 sekunder hurtigere end Porte.

Noteredes for seks sejre i sidste sæson

For det amerikanske BMC-mandskab formede enkeltstarten sig således som en markant succes, og holdet havde også Miles Scotson som nr. 4 slået med 1.58 minut, mens Nathan Haas (Katusha-Alpecin( besatte femtepladsen 2.22 minutter fra guldet.

For Rohan Dennis var det den første gevinst, siden han midt i juni slog til på den sidste enkeltstart i Tour de Suisse, hvor han ligeledes vandt prologen.

I alt noteredes Dennis for seks sejre i 2017. Efter enkeltstartsguldet på hjemmebane sluttede han som samlet nr. 1 i Tour International La Provence uden at have vundet en etape. Det gjorde han til gengæld både i Tirreno-Adriatico og i Tour of the Alps, hvor han hentede sin eneste førsteplads i samlet start.

Tidligere indehaver af timeverdensrekorden

Derimod gik det ikke så godt som håbet for Rohan Dennis ved VM i Norge. Der måtte han tage til takke med en ottendeplads slået med 1.37 minut af den hollandske vinder Tom Dumoulin.

Dennis var i 2015 i knap tre måneder indehaver af timeverdensrekorden, da han 8. februar på velodromen i schweiziske Grenchen nåede ud på 52,491 km, hvilket var en forbedring på 641 meter af den rekord, østrigeren Matthias Brändle registreredes for i oktober 2014.

2. maj 2015 satte briten Alex Dowsett sig på timetronen med 52,937, inden landsmanden Bradley Wiggins 7. juni det år pulveriserede alle tidligere bedrifter med 54,526 i London.

I øvrigt har den danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen planlagt torsdag 11. januar i Ballerup Super Arena at gøre et forsøg på at slå den nationale rekord på 52,311 km, som U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg satte i oktober sidste år på Odense Cykelbane.

U23-rytter sejrede også for tredje gang i træk

I Australien har også det 21-årige stortalent Callum Scotson, der indtil videre repræsenterer WorldTour-mandskabet Micthelton-Scotts udviklingsformation Mitchelton-BikeExchange, udmærket sig på den nationale front.

Scotson, som ved U23-verdensmeterskaberne i Bergen for små fire måneder måtte tage til takke med femtepladsen klart besejret af Mikkel Bjerg, gjorde Rohan Dennis kunsten efter og sikrede sig som den første U23-titlen for tredje gang i træk.

Den unge himmelstormers landevejsaktiviteter kommer i øvrigt midt i en intens satsning også på banen, hvor han allerede har etableret sig i verdenseliten.

VM-guld og OL-sølv i 2016

Således var Callum Scotson i 2016 med til at erobre verdensmesterskabet i 4 km holdforfølgelsesløb, ligesom det blev til olympisk sølv i den disciplin i Rio.

Ved sidste sæsons VM på velodromen i Hongkong hentede han sølv i parløb sammen med den rutinerede og flerdobbelte verdensmester Cameron Meyer. Duoen måtte ved den lejlighed, hvor danskerne Niklas Larsen og Casper Folsach blev nr. 4, kun se sig overtrumfet af franskmændene Benjamin Thomas og Morgan Kneisky.

Australierne jagter revanche ved den igangværende sæsons VM i Apeldoorn fra 28. februar til 4. marts efter i oktober at have imponeret ved i den polske by Pruszkow at vinde den eneste World Cup-afdeling, de har deltaget i, ligesom de kort efter suverænt sejrede i seksdagesløbet i London.