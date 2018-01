Glad Tour-debutant: »Jeg er blevet voksen, og min karriere kører på skinner i den helt rigtige retning« 23-årige Søren Kragh Andersen er rykket opad i hierarkiet hos Team Sunweb og har fået stort ansvar også uden for konkurrence.

Da den 21-årige Søren Kragh Andersen en januardag i 2016 som nybagt professionel deltog i sin arbejdsgiver Team Giant-Alpecins præsentationsshow på den italienske ambassade i Berlin, stod han sprængfyldt af drømme og ambitioner på tærsklen til et helt nyt kapitel i sin tilværelse, hvis indhold han af gode grunde kun kunne have særdeles vage forestillinger om.

To år senere var den unge danske cykelrytter for nylig atter tilbage i den tyske hovedstad for at medvirke i en tilsvarende seance.

Den udspillede sig ganske vist ikke på bonede diplomatiske gulve, men i en moderniseret fabriksbygning fra DDR-tiden, der med et nyt, råt design var indrettet til eventarena, hvor det tysk indregistrerede firmahold – i mellemtiden omdøbt til Team Sunweb efter den kapitaltilførende, multinationale rejsegigant med hovedkvarter i Rotterdam – lancerede sine planer for 2018.

Føler sig endnu ikke parat til fast kaptajnsrolle

De to sæsoner, der ligger mellem de to begivenheder, har rigeligt dokumenteret, at Søren Kragh Andersens talent i høj grad er bæredygtigt til at begå sig i den knaldhårde branche, og såvel lysten som viljen brænder da også kraftfuldt igennem, når han beretter om både det indtil nu opnåede og den forventningsmættede fremtid.

»Jeg er overordnet meget glad og positiv, og det hænger selvfølgelig sammen med, at jeg synes, min karriere kører på skinner i den helt rigtige retning«, lyder det spontant fra Søren Kragh Andersen.

»Naturligvis ville jeg gerne have vundet mere end det ene løb, det blev til sidste år, men jeg har intet hastværk, netop fordi jeg fornemmer, at jeg hele tiden gradvist udvikler mig«.

»Jeg er endnu ikke klar til det pres, der ligger i at være manden, der på forhånd er udpeget som kaptajn og undervejs skal udstede de nødvendige ordrer til sine hjælperyttere«.

»Det kommer måske om et par år, men foreløbig er jeg helt tilfreds med at have en rolle, hvor jeg kan få lov til at køre min egen chance, hvis benene er til det. Og den mulighed er jeg ikke i tvivl om, at jeg har tilkæmpet mig, for jeg har en klar fornemmelse af, at med den kørsel, jeg hidtil har vist, er jeg avanceret i hierarkiet på holdet«.

Skal tage sig af de helt unge

En særdeles håndfast og uhyre opmuntrende tilkendegivelse af det potentiale, Team Sunweb ser i Søren Kragh Andersen, fik han midt i sidste sæson, da han fik tilbudt en kontraktforlængelse på tre år, så samarbejdet mellem parterne i hvert fald varer til udgangen af 2020.

Sædvanligvis er det kun de mest eftertragtede ryttere, der indgår aftaler af så lang varighed, og danskeren betænkte sig heller ikke på at slå til.

En anden markant tillidstilkendegivelse har holdets ledelse vist Søren Kragh Andersen ved at udpege ham som en af de ryttere, der skal tage sig af de nye og endnu yngre og forklare dem om de værdier, der arbejdes efter.

Det omfatter eksempelvis forståelsen af det ofte gentagne Team Sunweb-motto »keep challenging«, og al den stund Søren Kragh selv kun er 23 år og først skal i gang med sin tredje sæson som professionel, er det en bemærkelsesværdig anerkendelse af hans position også uden for konkurrence.

Kritiske spørgsmål er velkomne

»Keep challenging betyder blandt meget andet, at man skal være parat til at stille kritiske spørgsmål til den måde, ledelsen griber tingene an på«, fortæller Søren Kragh Andersen.

»Det ligger der også en form for udvikling i, og det bliver ikke taget ilde op, hvis man åbner munden og siger, at det måske kan gøres anderledes. Diskussionen om, hvordan vi hele tiden kan blive bedre, er et meget væsentligt element på holdet«.

»Det er måske nok tidligt, at jeg får en rolle i den sammenhæng, men jeg opfatter det som om, at der er blevet lagt mærke til, at jeg går fuldstændig ind for de metoder, vi arbejder efter og måske derfor kan give det videre til andre«.

Lever godt i Luxembourg

Søren Kragh Andersen har hovedkvarter i Luxembourg, hvor han bor hos det danske ægtepar Rikke Sandhøj og Brian Bistrup, der begge selv er tidligere topryttere og derfor til fulde kender de betingelser, som deres unge logerende arbejder under.

Jeg vil ikke kun være en god cykelrytter, men optimere mit liv, så jeg er i harmoni med mig selv på alle områder Søren Kragh Andersen, cykelrytter

»Det miljø, jeg har fundet i Luxembourg, betyder, at jeg hviler i mig selv. Jeg synes, at jeg er blevet voksen i de to år, der er gået, siden jeg debuterede. Jeg ved, hvem jeg er, og hvem jeg gerne vil være. Jeg vil ikke kun være en god cykelrytter, men optimere mit liv, så jeg er i harmoni med mig selv på alle områder. Det er vigtigt for mig for at kunne levere de præstationer, som jeg stræber efter«, forklarer Søren Kragh Andersen