Ballade i seksdagesfeltet: Bitre ord skaber skarp front mellem to danske topnavne og tidligere makkere Marc Hester føler, at Michael Mørkøv kører en personlig hetz mod ham, men den danske halvdel af par nr. 7 afviser kategorisk.

SEKSDAGESLØB STILLINGEN Inden fredagens konkurrencer ser stillingen i det 56. københavnske seksdagesløb således ud: 1.Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 36 point, 2. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 30. 1 omgang tilbage 3. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 25, 4.,Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 23, 5. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 21, 6. Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 7. 2 omgange tilbage 7. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 0. 3 omgange tilbage 8. Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 20, 9. Andreas Kron-Andreas Stokbro 15, 10. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 14, 11. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 13, 12. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 11, 13. Mark Downey-Felix English, Irland 3. 4 omgange tilbage 14. Nico Hesslich, Tyskland- Sebastian Lander 7. 5 omgange tilbage 15. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 6. 7 omgange tilbage 16. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 7. Vis mere

I »gamle dages« seksdagesløb fremmanedes ofte kunstige, nærmest krigslignende tilstande mellem nogle af aktørerne for på den måde at skærpe interessen for begivenhederne på banen, hvis ikke udfoldelserne helt af sig selv skabte et naturligt billede af spænding og rivaliseren.

Men den isnende kulde, der i øjeblikket hersker mellem de to danske topnavne i det aktuelle vinterbaneshow i Ballerup Super Arena, Michael Mørkøv i par nr. 7 med belgieren Kenny De Ketele og Marc Hester i par nr. 9 med tyskeren Leif Lampater, er så fjernt fra det iscenesatte, som tænkes kan.

De ord, der faldt efter de indledende strabadser, tangerer snarere fjendskab, og det ligger fjernt at foresille sig, at de to 32-årige danskere rent faktisk i deres ungdoms vår var makkere og som amatører sammen fejrede triumfer rundt om i Europa og sluttede som overordnede vindere af den daværende gennemgående konkurrence UIV Talent Cup.

Føler sig forfulgt af par nr. 7

Når forholdet mellem Mørkøv og Hester allerede efter det første døgn eksploderede, skyldes det, at sidstnævnte følte sig voldsomt forfulgt af par nr. 7 i åbningsjagten.

På et tidspunkt forsøgte Hester og Lampater sammen med fire andre par at erobre en omgang, men efter adskillige minutter - og meget længere, end det vanligt ses - blev deres angreb neutraliseret, hvilket Marc Hester først og fremmest giver Michael Mørkøv skylden for.

»Der er tale om en personlig hetz mod mig. Michael kan simpelthen ikke unde mig succes. Han vil hellere ødelægge sin egen chance end se mig få medgang«, lød det spontant fra Marc Hester, og ordene faldt vel at mærke ikke i et øjebliks ophidselse i kampens hede, men da rytterne var ved at pakke sammen og gå til ro, inden de i aften genoptager aktiviteterne.

Mørkøv stiller sig uforstående

Michael Mørkøv har ikke meget til overs for landsmandens bitre udtalelser.

»Jeg har hørt den remse før, men jeg har ærlig talt svært ved at tage det alvorligt«, konstaterer den etablerede stjerne i par nr. 7.

»I den episode, der er tale om, blev der ganske enkelt ikke kørt stærkt nok, og så blev parrene hentet tilbage. Længere er den ikke«.

»Marc har selvfølgelig ret til at sige, hvad han mener. Jeg fatter bare ikke, han bliver ved med at opfatte situationen på den måde, for det har ikke noget på sig. Han må vel også efterhånden indse, at vi ikke befinder os på sammen niveau i karrieren«.

Marc Hester: Det er jo ikke første gang

Den forklaring formår dog ikke at dæmpe Marc Hesters vrede.

»Jeg kunne forstå, hvis det var første gang, jeg oplevede det her, men det er jo bare en fortsættelse af, hvad der er sket tidligere år. Michael har en fin karriere og et stor landevejshold i ryggen, og det er ubegribeligt for mig, at han ikke kan tåle at blive udfordret af mig«.

»Men med baggrund i fortiden kan jeg kun sige, at det ikke overrasker mig. Jeg er imidlertid ikke en slagen mand. Lampater og jeg vil da prøve at kæmpe os tilbage i klassementet, og hvis det så udvikler sig til et direkte opgør mellem Michael og mig, må jeg jo tage mine forholdsregler«, konstaterer Marc Hester og mere end antyder dermed, at han også vil kunne gribe til de midler, som han beskylder Michael Mørkøv for - nemlig udelukkende at gå efter at ødelægge det for rivalen.