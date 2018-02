Seksdagesløbet: Flyvende start for par nr. 7 styrker Michael Mørkøvs optimisme gevaldigt Den hollandsk-belgiske duo Yoeri Havik-Moreno De Pauw vandt åbningsjagten foran Mørkøv-Kenny De Ketele.

SEKSDAGESSTILLINGEN STILLINGEN I DET 56. KØBENHAVNSKE SEKSDAGESLØB TORSDAG AFTEN 1.Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 30 point, 2. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 25. 1 omgang tilbage 3. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 23, 4. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 18, 5. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 13, 6. Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 5. 2 omgange tilbage 7. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 0. 3 omgange tilbage 8. Andreas Kron-Andreas Stokbro 13, 9. Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 13, 10. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 11, 11. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 8, 12. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 3, 13. Mark Downey-Felix English, Irland 3. 4 omgange tilbage 14. Nico Hesslich, Tyskland- Sebastian Lander 4. 5 omgange tilbage 15. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 6. 7 omgange tilbage 16. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 7. Vis mere

Med et tordnende brag fra en mini-kanon blev de 32 deltagere i det 56. københavnske seksdagesløb her til aften sendt ud på de kommende døgns strabadser i Ballerup Super Arena, og de fik med det samme kærligheden at føle.

For første punkt på programmet var nemlig en 75 minutters jagt – en styrkeprøve skrappere end i noget andet af de tilsvarende arrangementer rundt om i Europa.

Og det er i det hele taget kendetegnende for begivenheden på vestegnens velodrom, hvor rytterne tilbagelægger væsentligt flere deciderede parløbskilometer, end de udsættes for i nogle af de efterhånden blot fem andre seksdagesløb, der er tilbage.

To par skilte sig ud med det samme

Selv om de nærmeste dage sagtens kan nå at ændre på billedet, sendte den indledende kappestrid et markant signal om styrkeforholdet blandt de 16 par i feltet, og ikke overraskende skilte par nr. 7 Michael Mørkøv-Kenny De Ketele og den hollandsk-belgiske duo Yoeri Havik-Moreno De Pauw sig ud i front.

Opgøret om sejren i åbningsjagten stod mellem disse to konstellationer, eftersom alle andre var kørt mindst én omgang agterud.

Mørkøv måtte i spurten se sig slået af De Pauw, der er kendt for sin exceptionelle hurtighed, men dette lille nederlag kunne på ingen måde spolere den danske vinterbanestjernes begejstring over udfaldet af de første strabadser i cykelshowet.

Tilfreds, men mangler endnu det sidste

»Jeg er ovenud tilfreds, for selv om jeg godt kan mærke, at jeg efter det lange landevejsophold i Australien endnu ikke er helt på toppen her på banen, fejler fysikken ikke noget, og jeg synes, at vi stort set havde kontrol over løbet fra start«, siger Michael Mørkøv.

»Det skyldes også, at jeg hurtigt kunne fornemme, at De Ketele er både motiveret og stærkt kørende«.

Seksdagesdirektør Michael Sandstød sender feltet af sted med et ordentligt kanonskud. Foto: Lars Rønbøg/Bilka 6 dagesløbet/Getty Images.

»Han har startet mange gange i det københavnske seksdagesløb, men endnu aldrig vundet, og jeg tror, det er med til at anspore ham. Og så er der måske også en smule rivaliseren mellem ham og De Pauw, selv om de kører det meste af sæsonen som makkere«.

»Vigtigt var det også, at vi slet ingen problemer havde med skiftene. Kenny sendte mig virkelig kraftfuldt af sted, og det er vigtigt med det samme at få bevis for, at vi også fungerer godt sammen på den måde«.

Danskere på forgæves jagt efter vundet omgang

Et markant indslag i åbningsjagten oplevedes cirka midtvejs, da fem par kastede sig ud i forsøget på at erobre en omgang.

I sig selv var der intet mærkværdigt i det, og til at begynde regnede alle vist også med, at de fem – heriblandt Leif Lampater-Marc Hester og Sebastian Mora-Jesper Mørkøv – uden alt for store vanskeligheder ville komme rundt.

Efterhånden som tiden gik, blev det imidlertid klart, at det blev sværere og sværere for udbryderne. Efter at de havde kunnet se bagenden af feltet på den ene langside, sakkede de langsomt agterud, og da De Ketrele-Mørkøv og Havik-De Pauw for alvor skruede op for tempoet, blev fremstødet højst overraskende neutraliseret.

Kørte ganske enkelt ikke stærkt nok

»Egentlig var det ikke meningen, at vi ville køre dem ind, men da de havde ligget længe derude, og der ikke rigtigt skete noget, kunne vi jo ligeså godt gøre en ende på det«, siger Mørkøv.