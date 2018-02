Kvinder i Dannebrog erobrer mændenes cykelhøjborg i Ballerup Det første internationale parløb på dansk grund kun for kvinder gav sejr og verdensranglistepoint til Julie Leth og Trine Schmidt.

SEKSDAGESLØB STILLINGEN Inden det 56. københavnske seksdagesløb genoptages søndag ved middagstid, ser stillingen således ud: 1. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 159. 1 omgang tilbage 2. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 138, 3. Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 134. 2 omgange tilbage 4. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 132, 5. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 112. 8 omgange tilbage 6. Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 94, 7. Andreas Kron-Andreas Stokbro 86, 8. Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 81. 10 omgange tilbage 9. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 59. 11 omgange tilbage 10. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 13. 13 omgange tilbage 11. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 59, 12. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 53. 17 omgange tilbage 13. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 44, 14. Mark Downey, Irland-Sebastian Lander 28. 24. 22 omgange tilbage 15. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 21. Vis mere

Dansk cykelsports øgede satsning på kvinderne, som har været længe undervejs, men nu synes at have fået bedre betingelser med styrket Team Danmark-opbakning, har også holdt sit indtog i sekdagesverdenen.

Som noget helt nyt i forbindelse med det københavnske seksdagesløb afvikledes sent lørdag aften et internationalt parløb udelukkende for kvinder, og det var oven i købet optaget på Den Internationale Cykelunions terminsliste, så der var point til verdensranglisten på spil.

Trine Schmidt, der netop er hjemkommet fra Australien, hvor hun har kørt landevejsløb med Team Virtu, stillede op i par nr. 7 med Julie Leth. De to udgør sammen med den tidligere landevejsverdensmester Amalie Dideriksen den trio, som Danmarks Cykle Union satser på med henblik på verdensmesterskaber og OL, hvor parløbet nu pludselig er blevet aktuelt for Danmarks vedkommende.

Satte trumf på i sidste spurt

Efter en jævnbyrdig dyst, hvor føringen skiftede flere gange undervejs, satte den rød-hvide duo trumf på i den allersidste spurt med dobbelt pointgivning.

Julie Leth sendte Trine Schmidt perfekt af sted til en så kraftfuld forcering, at konkurrenterne var chanceløse, og de dannebrogsklædte kvinder fuldførte under øredøvende jubel fra publikum opgaven til topkarakter.

Scmidt og Leth sejrede med 30 point, mens den canadiske konstekllation Jasmin Duerhring-Stephanie Roorda scorede 23 og det canadisk-amerikanske par Allison Beveridge-Christine Birch på tredjepladsen 19.

Et spændende VM-perspektiv

Indsatsen fremmaner også et spændende VM-perspektiv eftersom Danmark lige netop nåede at kvalificere sig til deltagelse i parløbet ved verdensmesterskaberne i den hollandske by Apeldoorn fra 28. februar til 4. marts.

Der er 16 pladser til rådighed i denne disciplin, og de tildeles ud fra placeringerne på verdensranglisten. Her klemte Danmark sig i absolut 11. time - Danmarks Cykle Union var meget længe om at beslutte sig for satsningen - ind som nr. 16, og i den sidste ende var både Julie Leth og Trine Schmidt med til at hale de sidste point i hus med deres starter i World Cup.

Officielt foreligger udtagelsen til VM endnu ikke, men alt tyder på, at det bliver Trine Schmidt og Amalie Dideriksen, der skal køre sammen i Apeldoorn, hvor de fordeler deltagelsen i omnium, scratch og pointløb mellem sig.

Slemt styrt i kvindernes paromnium

I forvejen har der de tre første aftener i seksdagesløbet stået en paromniummatch for kvinder på programmet. Den har budt på fin sportslig kvalitet, men ramtes i selve finalen af et dramatisk indslag, da et voldsomt styrt gik ud over canadieren Maggie Coles-Lyster.

I svinget efter opløbet udsattes hun for så barsk en medfart, at hun slog hovedet i banelegemet og mistede bevidstheden, og for en sikkerheds skyld blev hun i ambulance kørt på hospitalet til nærmere undersøgelse. De første bulletinger lyder imidlertid på, at hun er sluppet med slemme knubs.

Uheldet var ekstra trist, fordi det betød, at den canadiske kvinde ikke kunne deltage i sejrsceremonien, hvor hun ellers sammen med landsmanden Allison Beveridge skulle være hyldet som vinder.

De to opnåede 46 point ligesom den anden canadiske duo Jasmin Duerhring-Stephanie Roorda, mens norske Anita Stenberg og Amber Joseph, Barbados, sluttede på tredjepladsen med 45 point.

Par nr. 7 fortsætter dominansen

I hovedbegivenheden på vestegnens velodrom, den 56. udgave af det københavnske seksdagesløb, bekræftede det tredje døgns styrkeprøver indtrykket af det dansk-belgiske par nr. 7 Michael Mørkøv-Kenny De Ketele som urørlig i kampen om den samlede triumf.