Vinterbaneshowets stjerne er på kurs mod ny triumf, men dropper sin OL-drøm Michael Mørkøv stilede en overgang efter at deltage i parløb ved OL i Tokyo, men de tanker er nu skrinlagt.

SEKSDAGESLØB STILLINGEN Inden lørdag aftens program ser stillingen i det 56. københavnske seksdageslæøb således ud: 1. Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 105 point, 2. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 98. 2 omgange tilbage 3. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 83 point, 4. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 74, 5. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 73. 4 omgange tilbage 6. Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 51, 5 omgange tilbage 7. Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 71, 8. Andreas Kron-Andreas Stokbro 63. 9. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 46, 10. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 2. 7 omgange tilbage 11. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 41. 8 omgange tilbage 12. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 44, 13. Mark Downey-Felix English, Irland 24. 9 omgange tilbage 14. Nico Hesslich, Tyskland- Sebastian Lander 23. 10 omgange tilbage 15. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 41. 14 omgange tilbage 16. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 14. Vis mere

Da det bekendtgjordes, at parløb vender tilbage til det olympiske program om to år i Tokyo, var den tidligere verdensmester i disciplinen Michael Mørkøv straks fyr og flamme.

Han så oplagte muligheder for at byde ind på en plads, og umiddelbart kunne det formodes, at den aktuelle succes i det københavnske seksdagesløb i Ballerup Super Arena, hvor han med sin belgiske makker Kenny De Ketele tryner modstanderne og efter alt at dømme er på sikker kurs mod karrierens 14. triumf i denne specielle kappestrid, skulle anspore yderligere til en OL-satsning.

Men sådan forholder det sig ikke, for ved nærmere eftertanke har den 32-årige dansker rationaliseret sig frem til, at selv om han fortsat er i stand til at indtage en dominerende rolle i en begivenhed som den, der lige nu suser hen over banelegemet på vestegnens velodrom, er det langt fra ensbetydende med, at han også vil kunne hævde sig i dysterne ved mesterskaber på samme måde, som da han i 2009 med Alex Rasmussen som makker strøg helt til tops på den globale scene.

Parløbsdisciplinen har ændret sig meget

»Jeg var meget begejstret, da det blev vedtaget, at parløbet atter skal indlemmes i OL, men efter længe at have spekuleret over det, har jeg indset, at min tid i den sammenhæng er forbi«, siger Michael Mørkøv.

»Parløb som mesterskabsdisciplin har bevæget sig temmelig langt væk fra, hvad det var, dengang Alex og jeg vandt VM. Det er blevet langt mere powerbetonet, og som jeg ser det, favoriserer det i langt højere grad de unge fremadstormende rytter end en i min alder«.

»Dansk cykelsport råder i øjeblikket over adskillige unge, som er fremragende til at køre parløb. Det så vi jo sidste år, da landsholdsryttere var med, og ud over dem, der kørte dengang, er der også Julius Johansen og Niklas Larsen, så der er rigeligt at tage af«.

Vil stadig kunne sætte de unge på plads

»Jeg er ikke i tvivl om, at jeg fortsat vil kunne sætte dem på plads i et seksdagesløb, fordi der her ud over den fysiske styrke også kræves en anselig portion rutine og taktisk sans for at kunne hævde sig«.

»Det er jo også helt oplagt, at det vil være nødvendigt med større specialforberedelse, end jeg måske kan få tid til, når jeg har landevejen som mit hovederhverv. Det var en dejlig drøm, så længe den varede, men den kan ikke længere blive til virkelighed«.

»Jeg kan da så bare godt ærgre mig en smule over, at parløb ikke havde olympisk status i 2012 og 2016. Alex og jeg blev nr. 6 i Beijing, hvor vi vandt sølv med 4 km holdet, og jeg tror da godt, vi kunne have markeret os stærkt i parløb ved de to olympiske lege, vi nu gik glip af. Men det kan jeg bare ikke rigtigt bruge til noget«.

Par nr. 7 har kontrol over situationen

Til gengæld kan manden, som seksdagesløbets speaker Dennis Ritter titulerer som »Danmarks mest sympatiske cykelrytter og en fremragende rollemodel«, til fulde anvende de evner, han gennem adskillige års slid har erthvervet gennem en superseriøs holdning til sit job som professionel cykelrytter, i sin øjeblikkelige rolle som hovedperson i det københavnske seksdagesløb.

Hvor arrangørerne oprindelig havde regnet med at have i hvert fald fire toppar, som skulle kæmpe om podiepladserne, står det efter de første to dage klart, at kun den hollandsk-belgiske konstellation Yoeri Havik-Moreno De Pauw har en reel chance for at udfordre Mørkøv og De Ketele.

Og når det først for alvor strammer til i jagterne, har den dansk-belgiske duo vist sig at have fuldstændig kontrol over begivenhederne.