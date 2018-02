Suverænt par nr. 7 sætter rivalerne på plads med magtfuld opvisning Michael Mørkøv og Kenny De Ketele tog kommendoen i udmarvende timejagt i seksdagesløbets andet døgn

SEKSDAGESLØB STILLINGEN Stillingen i det 56. københavnske seksdagesløb efter fredagens timejagt: 1. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 79 point. 1 omgang tilbage 2. Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 36. 2 omgange tilbage 3. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 49, 4. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 49, 5. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 37. 4 omgange tilbage 6. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 17, 7. Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 16, 8. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 2. 5 omgange tilbage 9. Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 25, 10. Andreas Kron-Andreas Stokbro 17. 6 omgange tilbage 11. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 18. 7 omgange tilbage 12. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 24, 13. Mark Downey-Felix English, Irland 4. 8 omgange tilbage 14. Nico Hesslich, Tyskland- Sebastian Lander 9. 9 omgange tilbage 15. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 11. 13 omgange tilbage 16. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 7. Vis mere

I en tæt pakket Ballerup Super Arena satte det dansk-belgiske par nr. 7 Michael Mørkøv og Kenny De Ketele under øredøvende jubel trumf på i en yderst spektakulær afslutning på fredagens udmarvende timejagt og efterlod ingen tvivl om, hvem der har kommandoen i det 56. københavnske seksdagesløb.

Med 24 omgange tilbage havde par nr. 7 netop bragt sig på højde med det tysk-danske par nr. 9 Leif Lampater-Marc Hester og det hollandsk-belgiske par nr. 1 Yoeri Havik-Moreno De Pauw i spidsen for jagten, men i stedet for at stille tilfreds med det, drønede 7’erne forbi samtlige konkurrenter i forsøget på at erobre endnu en runde.

På det tidspunkt var det tydeligt, at strabadserne havde kostet dyrt for hovedparten af de øvrige aktører, og med opbydelsen af maksimal styrke og koncentration tog det kun ni omgange for Mørkøv og De Ketele atter at få tilslutning til feltet.

Bragte sig alene i spidsen sammenlagt

Dermed var de ikke alene uden konkurrence i kampen om at sikre sig sejren i jagten med dertil hørende rare point, men par nr. 7, der stadig har et nærmest magisk greb om publikum, strøg også helt til tops i det samlede klassement en runde foran Havik-De Pauw, mens de unge belgiere Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Lampater-Hester og den uventet velkørende polske konstellation Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski er kørt to omgange agterud.

Ydermere har Mørkøv og De Ketele løbets højeste pointtal og er tæt på at runde de 100, hvilket udløser en bonusomgang, som i endnu højere grad vil fremhæve deres dominans.

»Det gælder om at udnytte chancen, når den er der, og vi følte os begge virkelig veloplagte, så det faldt helt naturligt, at vi forsøgte at få det bedst mulige ud af situationen«, fortæller Michael Mørkøv, mens han og De Ketele får besøg i kabinen af begejstrede, ivrigt fotograferende tilhængere i en lille pause i aktiviteterne på velodromen.

Tvivl er fuldstændig forsvundet

»Den anelse af tvivl, jeg inden starten på løbet nærede omkring Kennys motivation, er fuldstændig forsvundet«.

»Jeg har fra første færd mærket, at han er ligeså opsat på at vinde, som jeg er det. Han har aldrig stået øverst på podiet her i Ballerup, selv om han har været med mange gange, og det ansporer ham helt oplagt«.

»Nu skal vi imidlertid også passe på ikke at komme til at virke for suveræne. Det kan risikere at give bagslag, men jeg tror, vi kan styre det, og jeg synes bestemt, der er grund til at være optimistisk«.

Hester ville ikke tale med De Ketele

Skærmydslerne mellem Mørkøv og den mest rutinerede danske seksdagesrytter Marc Hester, som mener, at landsmanden forsøger at køre decideret på ham, fik i kulissen en påfaldende lille tilføjelse.

Det skete, da De Ketele, hvis andel i bataljerne blot er, at han er Mørkøvs makker, efter strabadserne på banen lige ville veksle et par ord med Hester.

Belgieren forsøgte i et par omgange, men danskeren viftede ham bare væk, og De Ketele smuttede derefter videre til de andre kabiner, hvor han mødte mere snakkesalige kolleger.

»Jeg har ikke tænkt mig at kommentere mere på den sag. Nu koncentrerer jeg mig om at køre cykelløb«, nøjes Michael Mørkøv med at sige.