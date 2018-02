Magnus Cort imponerer igen i selskab med nogle af verdens vildeste vovehalse Danskeren blev nr. 6 i ny massespurt i Dubai Tour, hvor han atter holdt flere af de skrappeste sprintere bag sig.

Med endnu en topplacering i selskab med et anseligt udsnit af verdens skrappeste spurtspecialister har Magnus Cort (Astana) her fra sæsonens start dokumenteret, at han besidder formatet til at udfordre selv de vildeste vovehalse i de halsbrækkende finaler, hvor der med en fart på omkring 70 km/t dystes skulder mod skulder frem til stregen.

På 2. etape i Dubai Tour, hvor den 190 km lange rute efter starten i Dubai og inden finalen i Ras Al Khaimah gik gennem yderligere tre – Sharjah, Aiman og Umm Al Quwain – af de i alt syv emirater, som udgør De forenede Arabiske Emirater, kørte den 25- årige dansker en sjetteplads i hus, hvilket betyder, at han er nr. 4 i det samlede klassement.

Dagens triumfator var den italienske olympiske guldvinder i omnium Elia Viviani (Quick Step Floors), der efter at have valgt en forkert løsning i gårsdagens spurt denne gang havde rigelig plads til at udfolde sig og henviste den hollandske indehaver af førertrøjen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) til andenpladsen, mens Corts italienske holdkammerat Riccardo Minali besatte tredjepladsen.

En ny skuffelse for Kittel

Danskeren var i dag placeret lidt for langt tilbage, da positionskampen spidsede til, men endnu engang viste han sig i besiddelse af overdådig eksplosiv kraft, og han er givetvis en af de ryttere i feltet, der er i stand til at fremtvinge den mest markante forcering på de sidste meter, når han ellers finder det rette smuthul.

Foruden Viviani, Groenewegen og Minali var også briten Mark Cavendish (Dimension Data) og tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo) i dag hurtigere end Magnus Cort, mens han holdt nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) lige bag sig.

De seneste to års samlede tyske sejrherre Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) oplevede en ny skuffelse og måtte nøjes med 17. pladsen. Hans ny mandskab var ellers dominerende i jagten på dagens lange udbrud, men endnu har Katusha-Alpecin altså ikke fået det tog på sporet, som skal føre Kittel frem til succes.

Løbet afgøres på ganske få sekunder

Sammenlagt fører Dylan Groenewegen, men kun med 2 sekunder til Viviani, 9 til belgieren Nathan van Hooydonck - nevø til den tidligere dobbelte vinder af Flandern Rundt Edwig van Hooydonck - der havde scoret bonus undervejs, 10 til Cort og 12 til Minali, mens Kristoff fører an i den gruppe af ryttere, der fra 16. pladsen til og med nr. 44 er noteret for et minus på 16 sekunder.

Lige til den bitre ende på lørdag afgøres klassementet efter alt at dømme på ganske få sekunder, og den eneste alvorlige udskilning, som eventuelt kan ske, vil indtræffe på næstsidste etape til Hatta Dam.

Dog er den afsluttende stigning ikke mere krævende, end at adskillige af sprinterne vil kunne følge med, hvilket også har vist sig i løbets forudgående fire udgaver.

Skuffede holdkammeraterne i går

For Viviani var det sæsonens anden gevinst, efter at han slog til på 3. etape i WorldTour-løbet Tour Down Under for cirka tre uger siden, og så kom den endda i hus på hans 29 års fødselsdag.

»Det var nu ikke på grund af fødselsdagen, at jeg var uhyre motiveret. Det skyldtes først og fremmest, at jeg følte, jeg havde sat en stor chance over styr i går«, siger Viviani i en pressemeddelelse fra Quick-Step Floors.

»Mine holdkammerater havde lavet et fantastisk stykke arbejde, og så kunne jeg ikke gøre det færdigt. Det var en nedtur, men heldigvis lykkedes det så perfekt i dag«.