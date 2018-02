Bjarne Riis´ europamester fyrer flot sæsonstart af efter slem skuffelse Top-10 placeringer til unge danskere i store løb i både Italien og Spanien, mens Nairo Quintana mistede førertrøjen i Colombia.

For U23-europamesteren i enkeltstart Kasper Asgreen var det en stor skuffelse, at en tilsyneladende sikker aftale om job på et hold med WorldTeam-licens glippede i sidste øjeblik op til denne sæson.

Men at den unge dansker, der fyldte 23 i torsdags, ikke har ladet sig slå ud af den nedtur, demonstrerede han på flot vis i dagens sæsondebut for Bjarne Riis’ og Lars Seiers Team Virtu i den 55. udgave af det italienske storløb Trofeo Laigueglia, som indleder årets cykelstrabadser i Støvlelandet.

I den 203 km lange styrkeprøve, som i det internationale løbshierarki hører hjemme lige under WorldTour-løbene, kørte Asgreen en sjetteplads hjem, da han i det stærkt splittede felt kom i mål i en gruppe på otte ryttere, der noteredes for et minus på 43 sekunder til dagens italienske sejrherre Moreno Moser.

Det største endags løb i denne sæson

Den 27-årige italiener, der er i gang med sin anden sæson hos Astana, men i dagens opgave stillede op for det italienske landshold, angreb fra den lille frontgruppe, hvor også Asgreen befandt sig, på den skrappe 2 km lange stigning med en procent på 9 på den afsluttende rundstrækning, der skulle gennemkøres fire gange.

»Kasper kørte en meget flot finale, som domineredes af AG2R, og hans indsats bekræfter de forventninger, jeg har til Kasper om ikke kun at kunne gøre sig på enkeltstarter«, siger sportsdirektør Michael Skeld i en pressemeddelelse fra Team Virtu.

»Samtidig er det et markant resultat for holdet, eftersom Trofeo Laegueglia formentlig er det største endags løb, vi får lejlighed til at køre i år«.

Inden den afsluttende fase havde nordmanden Audun Brekke Fløten vist Team Virtus farver frem med sin deltagelse i dagens lange udbrud sammen med franskmanden Julien El Fares (Delko Marseille) og italieneren Francesco Bettini (D'Amico Utensilnord), men de forsvandt ud af billedet, da gruppen med Moser og Asgreen tog initiativet.



Fik krampe i benene i finalen

»Jeg har trænet hårdt for at kunne være på toppen i dag, og det var en stor tilfredsstillelse at få bekræftet formen«, siger Kasper Asgreen.

»Finalen blev kørt i et hæsblæsende tempo, og jeg måtte grave dybt for at kunne være med helt fremme«.

»Da Moser var kørt væk til sidst, sad vi i en lille gruppe og skulle kæmpe om de andre podiepladser. Jeg åbnede spurten på en lille kontrabakke et par hundrede meter fra stregen, men fik med det samme krampe i benene«.

»Det ødelægger imidlertid ikke min glæde over resultater, og jeg ser med forventning frem til de kommende løb«.

Yderligere to af Team Virtus aktører nåede til vejs ende - den tidligere danske mester Alexander Kamp som nr. 18 med et minus på 3.45 minutter, mens Mikkel Honoré som nr. 40 var 6.55 minutter bagud i et felt, hvor kun 42 af de 141 startende ryttere fulsdførte.

Har haft svært ved at indfri løfterne

For Moreno Moser var det en særdeles kærkommen triumf, eftersom han ikke havde vundet siden juli 2015, da han slog til på en etape i Østrig Rundt.