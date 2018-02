Ung dansk himmelstormer får en ny chance for hovedrolle blandt stjerner efter barsk sæsonstart Team Sunweb satser på Søren Kragh Andersen, når den nordeuropæiske klassikersæson indledes med Omloop Het Nieuwsblad.

fakta OMLOOP HET NIEUWSBLAD Den 73. udgave af Omloop Het Nieuwsblad er det fjerde af sæsonens 37 WorldTour-løb. Som et af de nye, der kom til i sidste sæson, er deltagelsen af samtlige 18 mandskaber med WorldTeam-licens ikke garanteret, men kun spanske Movistar har valgt at blive væk. Det indebærer, at der kun er uddelt 8 wildcard til 2. divisionshold mod 10 i 2017. Med denne gang er atter de belgiske Sport Vlaanderen, Vérandas Willems, Wanty-Groupe Gobert og WB Veranclassic, hollandske Roompot samt franske Cofidis og Fortuneo-Samsic, ligesom det nye franske Vital Concept er inviteret. Dermed er der i forhold til sidste år ikke blevet plads til irske Aqua Blue Sport, franske Direct Energie og israelske Israel Cycling Academy. Sidste års top-10: 1. Greg Van Avermaet 4.55.06 timer, 2. Peter Sagan, 3. Sep Vanmarcke begge samme tid, 4. Fabio Felline 45 sekunder, 5. Oscar Gatto 52, 6. Luke Rowe, 7. Oliver Naesen, 8. Jasper Stuyven alle samme tid, 9. Matteo Trentin 56, 10. Adrien Petit 59. Kun Sagan, Rowe og Petit er ikke med i år. Danske placeringer 2017: 16. Magnus Cort 2.41 minutter, 19. Matti Breschel 2.44, 26. Søren Kragh Andersen samme tid, 30. Michael Valgren 2.59, 49. Christopher Juul-Jensen s.t., 107 Lasse Norman 11.37. 116 af 199 startende ryttere fuldførte, Mads Pedersen og Michael Mørkøv var blandt de udgåede. Af disse er Norman og Mørkøv ikke med i år. Det er til gengæld Lars Bak, Mads Würtz Schmidt og Michael Carbel. De seneste 10 års vindere: 2017 og 2016: Greg Van Avermaet, 2015 og 2014: Ian Stannard, 2013: Luca Paolini, 2012: Sep Vanmarcke, 2011: Sebastian Langeveld, 2010:Juan Antonio Flecha, 2009:Thor Hushoved, 2008: Philippe Gilbert. Af disse er Stannard, Paolini, Flecha og Hushovd ikke med denne gang. Bedste danske placering gennem tiderne: Frank Høj nr. 2 i 2002 efter Peter Van Petegen. Tre ryttere, alle belgiere, har vundet løbet tre gange: Peter Van Petegem i 2002, 1998 og 1997, Joseph Bruyère i 1980, 1975 og 1974 samt Ernest Sterckx i 1956, 1953 og 1952. Ud over Greg Van Avermaet har af de endnu aktive ryttere også Philippe Gilbert i 2008 og 2006 samt Ian Stannard i 2015 og 2014 vundet løbet to gange. Stannard stiller ikke op i den aktuelle udgave. Vis mere

To styrt på 2. etape spolerede i sidste uge sæsonstarten for det danske stortalent Søren Kragh Andersen i Dubai Tour, eftersom hans arbejdsgiver Team Sunweb nægtede ham at stille op den efterfølgende dag af frygt for eftervirkningerne af de ublide møder med asfalten.

Den 23-årige ambitiøse dansker var ved den lejlighed lanceret som holdets klassementstrumf – bl.a. fordi han sidste år vandt en etape i styrkeprøven på Den Arabiske Halvø – så det er forståeligt, at Søren Kragh var skuffet over at drage fra Mellemøsten med uforrettet sag.

Heldigvis var bekymringen på hans vegne ubegrundet, og når den nordeuropæiske sæson i morgen indledes med WorldTour-løbet Omloop Het Nieuwsblad, er Søren Kragh tilbage i aktion, ligesom tilliden til hans formåen er uformindsket.

Satser på stærk trio i finalen

Den unge danske himmelstormer fremhæves nemlig som det ene af Team Sunwebs tre bud på succes, når det går løs på murene og brostenene i den 196,2 km lange kappestrid, der traditionelt bebuder de mere mytemættede klassikeres – og ikke mindst Flandern Rundts – komme lidt senere, når weekendens varslede isnende kulde forhåbentlig er afløst af mere forårsagtige vejrforhold.

»Det er vores mål at have Søren, Michael Matthews og Edward Theuns placeret helt fremme, når vi går ind i finalen«, fastslår Team Sunwebs hollandske sportsdirektør Arthur van Dongen i en pressemeddelelse.

»Efter at der er foretaget en ændring af ruten i den afsluttende fase, vurderer vi, at hurtige ryttere med en vis slagkraft får gode muligheder for at hævde sig, og det er i den sammenhæng, at vi håber, at vores trio kan hævde sig.«

»Omkring de tre har vi en flok ryttere, der har vist god form på det seneste, og som skulle kunne bidrage til, at vi når vores mål«.

Ni danskere er til start

I alt stiller ni danskere til start i den 73. udgave af det belgiske storløb, og udover Søren Kragh indtager også Astana-duoen Magnus Cort og Michael Valgren begunstigede roller.

Det kasakhiske mandskab har fået en langt bedre start på sæsonen end sidste år og råder til den aktuelle begivenhed ud over danskerne også over yderligere en formstærk aktør i den nylige kasakhiske vinder af Tour of Oman Alexey Lutsenko samt italieneren Oscar Gatto, der sidste år blev nr. 5 i Omloop Het Nieuwsblad.

Mads Würtz Schmidt kan tænkes at få en chance, hvis han griber ud efter lykken, eftersom Katusha-Alpecin ikke møder med en indlysende kaptajn, mens veteranen Lars Bak, som har vist sig stærkt kørende i årets første udfordringer, hos Lotto Soudal nok må regne med, at der satses på den belgiske vinder af Ruta del Sol Tim Wellens.

Christopher Juul-Jensen er med hos Mitchelton-Scott, Matti Breschel hos EF Education First, den danske mester Mads Pedersen hos Trek-Segafredo og debutanten Michael Carbel hos det franske 2. divisionshold Fortuneo-Samsic.

To legendariske mure i finalen

Den ruteændring, som Team Sunwebs sportsdirektør Arthur van Dongen omtaler, indebærer en mere krævende finale, som bringer tankerne hen på Flandern Rundt – i hvert fald som Omloop Het Nieuwsbladw storebror så ud indtil for seks år siden.

Den aktuelle begivenhed skifter nemlig målby fra Gent til Meerbeke, hvor Flandern Rundt sluttede i perioden fra 1973 til og med 2011, inden finalen udspillede sig i Oudenaarde.