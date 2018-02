Målfoto sender ung opkomling i syvende himmel og etableret stjerne på ny nedtur Den 23-årige tysker Phil Bauhaus udråbt som vinder af tæt spurt i Abu Dhabi Tour en anelse foran landsmanden Marcel Kittel.

Mens den 23-årige tysker Phil Bauhaus kunne juble over at have hjemført sæsonens første sejr til sin arbejdsgiver Team Sunweb, måtte hans væsentligt mere berømte landsmand Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) på den 133 km lange 3. etape i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour for ottende gang i denne sæson erkende, at han endnu ikke har været i stand til at genoptage den successerie, som i 2017 indbragte ham en delt førsteplads på vinderlisten.

Og skuffelsen var utvivlsomt endnu større i dag end ved de tidligere forsøg, fordi Kittel i finalen var så tæt på, som næsten tænkes kan. Der måtte nemlig målfoto til, før det kunne fastslås, at Bauhaus havde slået Kittel med en ringbredde.

Ligeledes skulle det elektroniske hjælpemiddel tages i brug for at konstatere den videre rækkefølge i det knivskarpe spurtopgør, for med det blotte øje var det så godt som umuligt at afgøre, at yderligere en tysker Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), den italienske indehaver af førertrøjen Elia Viviani (Quick-Step Floors) og australieren Caleb Ewan (Mitchelton Scott) blev nr. 3, 4 og 5.

Eksplosiv forcering kom for sent

Hvis opløbsstregen havde ligget få centimeter længere fremme, ville Kittel have været vinderen - så eksplosivt var det antrit, der på de sidste meter førte ham fra den en side af vejen til den anden uden at genere konkurrenter.

Fra en tilsyneladende håbløs position avancerede han med ekstrem fart, men det skete altså lige en brøkdel af et sekund for sent til at fange Bauhaus.

Ingen af dem havde tilsyenladende fornemmelse af, hvem der havde sejret, og juryen måtte da også studere målfoet meget nøje, før Bauhaus sendtes i den syvende himmel som vinder og Kittel på en ny bitter nedtur.

Viviani fortsat i førertrøjen

Elia Viviani havde undervejs på etapen vundet en bonusspurt, og det betyder, at han sammenlagt fører med 3 sekunder til nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), der var uheldig at styrte, men kørte sig frem til en ottendeplads i spurten.

Også Bauhaus har som nr. 3 et minus på 3 sekunder, men der bliver utvivlsomt vendt grundigt op og ned på klassementet, når det i morgen gælder en 12,6 km enkeltstart.

Både Niklas Eg (Trek-Segafredo) og Jesper Hansen (Astana) var med hovedfeltet hjem, mens Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) fik maskinskade kort før mål og satte 32 sekunder til.

Sunweb med stærke bud på de sidste to etaper

»Jeg anede ikke, om jeg havde vundet, da jeg krydsede stregen, for Marcel Kittel kom fantastisk stærkt bagfra«, lød det fra en glad Phil Bauhaus på pressemødet efter etapen.

Phil Bauhus hyldes på podiet efter sejren på 3. etape i Abu Dhabi Tour. Foto: LaPresse-Ferrari/Paolone.

»Jeg er super lykkelig over, at det viste sig, at jeg var først, og jeg er stolt over, at det var så store navne, jeg besejrede. Resultatet er uhyre vigtigt for hele holdet, fordi det er vores første sejr i år, og jeg håber, at det nu kan styrke selvtilliden rent kollektivt«.

»I hvert fald har vi jo her meget stærkt navne til de to sidste etaper i Tom Dumoulin og Wilco Kelderman«.

Savnede Mørkøv i spurten

Elia Viviani tog det med fatning, at det ikke lykkedes at gentage gårsdagens præstation.

»Det skal ikke være nogen undskyldning, men der kom lidt kludder i maskineriet, da Michael Mørkøv punkterede med 5 km tilbage«, fastslår Elia Viviani.

»Michael var savnet i finalen, men Alvaro Hodeg ydede i hans fravær atter en stor indsats«.

»Jeg lå, som jeg skulle i det sidste sving og Fabio Sabatini afleverede mig fint med 150 m til stregen. Egentlig synes jeg også, at jeg kørte en god spurt, men de tre tyskere var bare bedre, og det må jeg bøje mig for«.