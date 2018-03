Gigantisk dansk jubelshow ved VM fuldendes af fire tempostærke ungersvende Danmark er i finalen i 4 km holdforfølgelsesløb ved verdensmesterskaberne i Holland efter kneben sejr over Italien.

Førstedagen af verdensmesterskaberne i banecykling på velodromen i Apeldoorn udviklede sig til et gigantisk dansk jubelshow med medaljegevinst i begge de discipliner, de rød-hvide aktører stille op i.

Mens 21-årige Amalie Dideriksen allerede fik sin bronze her til aften efter en forrygende finish i 10 km scratch, må de fire ungersvende i 4 km holdforfølgelsesløb, 24-årige Casper Folsach, de to 20-årige Niklas Larsen og Frederik Rodenberg samt Julius Johansen på 18 vente til i morgen aften med at finde ud af, om deres belønning bliver af guld eller sølv.

At det bliver den ene af slagsen er imidlertid givet, efter at den rød-hvide kvartet i et knivskarpt opgør om finalepladsen besejrede Italien med 37 hundrededele af et sekund i en duel, hvor afgørelsen først faldt til allersidst, men hvor danskerne formåede at holde stand.

Fik de små detaljer pudset af

Danmark noteredes for 3.54.456 minutter, mens uret stoppede ved 3.54.884 for Italien, og det giver danskerne adgang til at dyste mod Storbritannien om VM-titlen, efter at briterne med 3.56.335 uden for alvor at være presset til sidst besejrede Tyskland, der kørte på 3.58.047.

Det lykkedes altså Danmark at pudse de små detaljer af, som i den indledende tidskørsel havde betydet, at Italien havde været en tilsvarende ubetydelighed – 34 hundrededele – hurtigere.

Foruden de fire nævnte nationer havde også New Zealand, Schweiz, Rusland og Canada kvalificeret sig til denne såkaldte første runde i konkurrencen og havde dermed en teoretisk mulighed for at nå frem til kampen om bronzemedaljen.

Det lykkedes imidlertid ikke for nogen af dem, eftersom Italiens og Tysklands tabertider var hurtigere end de, der opnåedes af de øvrige, så derfor skal de på den igen i morgen med bronze som en mulig belønning.

Imponerende forbedring af de unge danskere

Selv om Danmark med 3.54.456 var næsten 2 sekunder hurtigere end Storbritannien i aftenens matcher, skal det ikke forlede nogen til at tro, at styrkeforholdet vil være det samme i finalen i morgen aften.

Jævnbyrdigheden er så udtalt, at det er umuligt at spå om udfaldet, men imponerende er det under alle omstændigheder, at de fire unge danskere evnede at forbedre sig med knap to sekunder.

Desuden nærmede de sig med denne tid den danske rekord på 3.53.542, som blev sat under OL i Rio af Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Rasmus Quaade og Lasse Normann.

Dansk sølv for fire år siden i Colombia

Senest Danmark vandt sølv i 4 km holdforfølgelsesløb, var for fire år siden i Cali, da Casper Folsach, Lasse Norman, Rasmus Quaade og Alex Rasmussen blev slået af Australien, efter at danskerne i den indledende tidskørsel faktisk havde været over et sekund hurtigere end finalemodstanderen.

Guld blev det til i 2009 i den polske by Pruszkow, hvor Alex Rasmussen, Casper Jørgensen, Jens-Erik Madsen og Michael Færk slog Australien.

Denne skrappe cykelnation, der vandt VM med 4 km holdet sidste sæson foran New Zealand og Italien, er ikke med i Apeldoorn, fordi alt satses på Commonwealth Games om kort tid på hjemmebane.