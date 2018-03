Voldsom ulykke afbryder første afdeling af Amalie Dideriksens VM-satsning Amerikansk løbskommissær ramt af rytter under omniummatchen og måtte bevidstløs bringes til hospital med helikopter.

Kvindernes omnium ved VM i banecykling fik en voldsomt dramatisk indledning, da scratchløbet på 30 runder med 6 tilbage måtte afbrydes på grund af et frygteligt uheld, der lagde en lammende dæmper på stemningen i Apeldoorns Omnisport arena.

To ryttere styrtede i det ene sving, uden at det så mere faretruende ud end sædvanligt, men da den amerikanske løbskommissær Andrew McCord i hast forsøgte at fjerne noget på banen, blev han på den efterfølgende omgang med overvældende kraft ramt af Xiaojuan Diao fra Hongkong.

Mc Cord blev slynget omkuld på fortovet neden for banelegemet, og det tililende medicinske personale kunne hurtigt konstatere, at der var tale om en alvorlig ulykke.

Konkurrencen genoptaget efter tre kvarter

Amerikaneren blev liggende bevidstløs, mens han lynhurtigt fik førstehjælp fra arrangementets læger, og efter omkring et kvarter blev han transporteret på en båre ud til en tilkaldt helikopter, som bragte ham til hospitalet.

Hvor slemt medtaget, Andrew McCord er, foreligger der endnu intet om, men arrangementet blev genoptaget efter cirka 45 minutters pause.

I sagens natur var der tale om en anden form for konkurrence, da kvinderne atter kom på banen, eftersom de kun skulle gennemføre den halve distance.

Amalie Dideriksen på 12. pladsen

Med 5 runder tilbage lå Amalie Dideriksen godt på hjul af den hollandske verdensmester i scratch Kirsten Wild, men den 21-årige dansker formåede ikke at holde positionen.

Mens Kirsten Wild forcerede og endte med at vinde afdelingen, sakkede Amalie Dideriksen agterud, og selv om hun på sidste omgang forbedrede sig en anelse, nåede hun ikke længere frem end til 12. pladsen blandt de 23 ryttere, der var tilbage, efter at Xiaojuan Diao måtte udgå.

De værste konkurrenter snuppede flest point

Wild scorede 40 point for sejren og på de efterfølgende pladser var der 38 til italieneren Elisa Balsamo, 36 til franskmanden Laurie Berthon, 34 til polakken Daria Pikulik, 32 til japaneren Yumi Kajihara og 30 til belgieren Lotte Kopecky.

Amalie Dideriksen måtte nøjes med 18, men det er før set, at hun har kørt sig markant op senere i konkurrencen.

Dog er det en smule betænkeligt, at det er nogle af danskerens formodet værste rivaler, der sluttede på de bedste placeringer.