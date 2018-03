Fuglsang viser flaget flot og åbner for holdkammerats erobring af førertrøjen Den danske Astana-rytter imponerede på bjerg, inden spanieren Luis León Sanchez slog til og erobrede førertrøjen.

I en overraskende og spændingsmættet afsluttende fase af den 210 km lange 3. etape i Paris-Nice fra Bourges til Châtel-Guyon demonstrerede Jakob Fuglsang med stærk offensiv kørsel, at hans rolle i løbet langt fra er udspillet, selv om den er blevet en anden, end den 32-årige dansker havde forestillet sig inden starten i søndags.

På den sidste af dagens tre mindre stigninger Côte de Charbonnières med 22 km til mål banede et kraftfuldt Fuglsang-angreb vejen for et kontrafremstød fra holdkammeraten Luis Léon Sanchez' side.

Den 34-årige spanier fik følgeskab af franskmændene Rémy di Grégorio (Delko Marseille) og Jonathan Hivert (Direct Energie), og de tre holdt hjem med sidstnævnte som sikker spurtvinder foran Sanchez.

Denne kunne imidlertid glæde sig over, at forspringet til forfølgergruppen var på 38 sekunder, hvilket betyder, at Sanchez, der vandt løbet i 2009, er ny indehaver af den gule førertrøje med 28 sekunder ned til den forrige, franskmanden Arnaud Démare (FDJ).

Fuglsang alene op til to i front

Jakob Fuglsang kom for alvor ind i billedet, da begivenhederne tog fart på Côte de Charbonnières, hvor både Astana og Quick-Step Floors satte et voldsomt tempo, som fremkaldte omfattende splittelse.

Franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) angreb fra favoritgruppem med 25,4 km tilbage, og i første omgang var belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) ene om at kunne følge ham.

Tilbage i forfølgergruppen var omkring 20 mand, hvor Fuglsang havde selskab af Sanchez og Magnus Cort, og efter lige at have vurderet situationen forcerede Fuglsang og kørte alene op til Alaphilippe og Wellens.

Yderligere et par stykker nåede op, mens Sanchez og Cort prøvede at dæmpe farten bagude. Samarbejdet mellem de forreste fungerede imidlertid ikke rigtigt, selv om Fuglsang ihærdigt søgte at holde dampen oppe.

Sanchez roser Fuglsang for fint holdarbejde

Bedst som danskeren var blevet hentet med 18 km til mål, tog franskmændene Di Gregorio og Hivert chancen, og uden de store problemer kørte Sanchez op til dem.

Forspringet balancerede længe omkring et minut, men mærkeligt nok var der ikke den store vilje til at fange de tre, og i stedet kom et omfangsrigt felt med blandt andre Démare op bagfra.

Franskmanden kunne dog denne gang kun bruge sin spurthurtighed til at vinde feltets spurt, hvilket rakte til en fjerdeplads på etapen, mens Magnus Cort blev nr. 7.

»Da Alaphilippe åbnede for kampen på stigningen og Jakob gik efter, kunne jeg spare på kræfterne, og Jakob leverede en fantastisk indsats for holdet«, sagde Luis León Sanchez i det officielle tv-interview.

»Nu håber jeg, at jeg kan udbygge min føring på enkeltstarten i morgen, og så afgøres det hele i weekenden«.

»Lørdagens finalestigning på kongeetapen er meget lang, men den er ikke så stejl, så jeg tror da på, at der er en chance for at beholde trøjen«.

Valgren nr. 28 sammenlagt

Top-10 ser efter dagens etape således ud: 1. Sanchez, 2. Démare 28 sekunder, 3. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) 35, 4. Alaphilippe 38, 5. Mike Theunissen (Team Sunweb) 41, 6. Wellens, 7. Roman Kreuzioger (Mitchelton-Scott) begge samme tid, 8. Heinrich Haussler (Bahrain-Merida) 43, 9. Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), 10. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) begge samme tid.

Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix En stormilende Luis León Sanchez trækker i førerrtrøjen efter andenpladsen på dagens etape.

Rytterne ned til og med nr. 30 er noteret for samme tid som Haussler, og med i den gruppe er Michael Valgren (Astana) som nr. 28.

De øvrige danskeres samlede placeringer: 53. Matti Breschel (EF Education First) 2.07 minutter, 56. Fuglsang 2.16, 58. Magnus Cort (Astana) 2.19, 100. Lars Bak (Lotto Soudal) 9.35, 112. Christopher Juul-Jensen 12.39, 144. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 18.12.

En sygdomsplaget nordmand, Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), måtte opgivet at følge med på den sidste stigning, men han fightede sig i mål med et minus på 17.59 minutter.