Europamester sikrer Riis og co. både etapesejr og førertrøje 23-årige Kasper Asgreen scorer flot dobbelttriumf i Kroatien.

Inden denne sæson var U23-europamesteren i enkeltstart Kasper Asgreen uhyre tæt på at skrive kontrakt med et WorldTour-mandskab, men sponsorinteresser, der ikke var relateret til sportslige vurderinger, betød, at en rytter af en anden nationalitet blev foretrukket, mens den unge dansker måtte udskyde opfyldelsen af sine drømme.

Det kom så i dag Bjarne Riis’ og Lars Seiers Team Virtu til gode, da den tempostærke 23-årige Asgreen demonstrerede sine kvaliteter også på en krævende finalestigning og scorede dobbelttriumf i det kroatiske etapeløb Istrian Spring Trophy, der er et traditionelt forberedelsesarrangement til sæsonen for en lang række af de mindre europæiske mandskaber.

Også dansker på tredjepladsen

Asgreen, der også sidste sæson kørte for Team Virtu og ud over EM-titlen imponerede bl.a. med en etapesejr i Tour de l’Avenir, hvor han bar førertrøjen i fire dage, slog til på det sidste par hundrede meter af den 155,3 km lange etape, hvor der på brosten blev budt på en stigningsprocent på knap 10.

Han kæmpede sig over målstregen foran nordmanden Krister Hagen (Team Coop) og sin holdkammerat Mikkel Honoré Fröhlich som begge fik noteret samme tid, mens den 36-årige slovener Matej Mugerli med en fortid på WordTouren og som samlet vinder af Istrian Spring Trophy både sidste år og i 2013 var 2 sekunder efter.

Sejren rakte også til, at Asgreen, der på den 2 km lange prolog kun var blevet nr. 31, overtog førertrøjen, hvor han nu har Hagen og Frölich som sine nærmeste konkurrenter henholdsvis 2 opg 6 sekunder efter.

Håber at kunne forsvare førertrøjen løbet ud

»Det gik opad de sidste 5 km, og i selve opløbet steg det for alvor, så det blev til en rigtig syrespurt«, fortæller Kasper Asgreen i en pressemeddelelse fra Team Virtu.

»Egentlig havde jeg mere kig på etapen i morgen. I dag gik min plan blot på at spurte med for ikke at miste tid, men der var ikke rigtigt nogen, der kørte forbi mig, så til sidste satsede jeg bare med alt, hvad jeg havde, Nu går jeg maksimalt efter at bevare førertrøjen løbet ud, og jeg tror, der er gode muligheder«.

Kasper Asgreen kørte for en måned siden en flot sjetteplads hjem ved den traditionelle italienske sæsonpremiere i Trofeo Laigueglia, der rangerer lige under WorldTour-løbene, og selv om Istrian Spring Trophy befinder sig på et væsentligt lavere niveau, er dagens bedrift en bekræftelse på en uhyre opmuntrende sæsonstart.

Årets femte danske sejr

Det var årets anden triumf for Riis’ og Seiers projekt, efter at Christina Siggaard sørgede for et forrygende resultat for kvindetruppen i Omloop Het Nieuwsblad.

Dansk cykelsports mandlige udøvere er med dagens præstation oppe på fem sejre. Lasse Norman (Aqua Blue Sport) og den nationale mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) lagde ud med at vinde hver en etape i Herald Sun Tour i begyndelsen af februar.

Senere fulgte Magnus Cort (Astana) op i Tour of Oman, og Michael Valgreen (Astana) rundede februar af med en af de helt store opvisninger, da han kæmpede sig først over stregen i Omloop Het Nieuiwsblad.