Trods nyt styrt kæmper Jakob Fuglsang sig gennem vildt regnvejrsdrama Det spanske stortalent Marc Soler vandt Paris-Nice - Michal Kwiatkowski erobrede førertrøjen i Tirreno-Adriatico.

Med etablerede superstjerner som colombianeren Nairo Quintana og den spanske duo Alejandro Valverde og Mikel Landa står det spanske storhold Movistar stærkt rustet, når det gælder jagten på succes i de betydende etapeløbs samlede klassementer.

Men fornyelsen er også på vej, hvilket demonstreredes på imponerende vis i dag, da den 24-årige spanier Marc Soler efter et vildt regnvejrsdrama kunne lade sig hylde som vinder af Paris-Nice.

Soler nåede til vejs ende på den 110 km lange finaleetape med start og mål i Middelhavsbyen sammen med landsmændene David De La Cruz (Team Sky) og Omar Fraile (Astana).

David De La Cruz gentog sidste års sejr

I spurten kunne Soler intet stille op og noteredes for et minus på 3 sekunder til den sejrende De La Cruz, men af langt større betydning var det, at den engelske indehaver af den gule førertrøje Simon Yates (Mitchelton-Scott) først nåede ind som nr. 6 i en ottemands gruppe 38 sekunder bagude.

Inden etapen var Soler 37 sekunder efter Yates, men med bonussekunder sluttede spanieren 4 foran englænderen og opnåede dermed fortjent udbytte af fornem offensiv kørsel på denne sidste udfordring i det otte dage lange arrangement.

Sammen med De La Cruz fik Marc Soler, da der manglede 45 km, tilslutning til Fraile, som iværksatte sin offensiv allerede tidligt på etapen, og derefter var Simon Yates hensat i forfølgerens rolle – længe med flot assistance af Christopher Juul-Jensen og italieneren Matteo Trentin.

Gjorde fælles sag med stærke brødre

I den afsluttende fase gjorde englænderen fælles sag med blandt andre Bahrain-Meridas stærke Izagirre-brødre, Gorka og Ion, men lige lidt hjalp det.

Trioen i front lod sig ikke hente, og ligesom sidste år kunne David De La Cruz juble over etapegevinsten, mens Marc Soler måtte vente et lille minut, før han kunne lade begejstringen få frit løb.

Den unge spanier har længe været betragtet som et at de mest lysende talenter i den professionelle karavane, men de personlige ambitioner er ofte blevet bremset af de kollektive interesser på det uhyre kvalificerede spanske mandskab.

Vandt Tour de l'Avenir i 2015

Marc Soler var i 2015 allerede i gang med sin første sæson som professionel, da han strøg til tops i Tour de l’Avenir, U23-rytternes version af Tour de France, 1.09 minut foran australieren Jack Haig.

Året efter vandt spanieren en etape i Route du Sud, og i dag oplevede han så sit afgørende gennembrud.

Den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 3. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) 14 sekunder, 4. Ion Izagirre (Bahrain-Merifda) 16, 5. Tim Wellens (Lotto Soudal) samme tid, 6. Dylan Tuens (BMC) 32, 7. Patrik Konrad (Bora-hansgrohe) 44, 8. Alexis Vuillermoz (AG2R) 1.54 minut, 9. De La Cruz 2.15, 10. Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) 2.35.

Fuglsang med i tidligt udbrud

For Jakob Fuglsang (Astana), der sidste søndag stillede til start i Paris-Nice som en af favoritter, sluttede styrkeprøven, som den begyndte – med et ødelæggende styrt.

Lige fra etapens start var danskeren med i front, og allerede ved den første bjergspurt på Côte de Levens placerede han sig på andenpladsen efter belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Ved den næste på Côte de Chateauneuf havde Fuglsang medvirket til at starte den offensiv, som holdkammeraten Omar Fraile var så tæt på at føre til ende med optimal succes.

Styrtede på regnvåd nedkørsel

De to var gået i udbrud sammen med franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), men på nedkørslen oplevede Fuglsang endnu engang, at han trods gode ben så langt fra har haft heldet med sig i Paris Nice.

Fuglsang styrtede nemlig og blev opfanget af et felt på en halv snes ryttere, som blandt andre talte hans to holdkammerater Michael Valgren og den tidligere indehaver af førertrøjen spanieren Luis León Sanchez.

Sidstnævnte faldt fra, mens de to danskere længe holdt sig i gruppen, der jagtede de tre i front. På dagens næstsidste nedkørsel var de dyngvåde veje en for faretruende udfordring for Jakob Fuglsang, der ikke ønskede at kompromittere sæsonens kommende opgaver og derfor måtte slippe følgeskabet med rivalerne.