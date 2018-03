Lavinefare fremtvinger drastisk ændring af WorldTour-kongeetape Vejrforholdene i Pyrenæerne sletter finalestigningen og afkorter dagens styrkeprøve i Volta a Catalunya med 40 km.

Risikoen for laviner i Pyrenæerne tvinger arrangørerne af WorldTour-løbet Volta a Catalunya til at foretage en drastisk ændring af dagens planlagte kongeetape med ankomst i skisportsstedet Vallter 2000.

Udfordringen, der skulle have strakt sig over 199,2 km fra Sant Cugat del Vallès til målområdet i 2077 meters højde, amputeres nu, både hvad angår længde og skrappe stigninger, så den i stedet bliver på 153,2 km med finale i Camprodon 950 meter over havets overflade.

Der var især stillet store forventninger til den afsluttende klatretur, der i bjergkonkurrencen vurderedes som så skrap, at den som løbets første var placeret uden for kategorierne.

Også to stigninger i 1. kategori er slettet

Det er ikke kun den udmarvende færd op til Vallter 2000, men også de to forudgående stigninger i 1. kategori til Port D’Oix og Rocabruna, der er slettet.

Tilbage er blevet yderlige en i 1. kategori Col de Bracons i 1.140 meters højde efter

100 km, og desuden er der lagt en ny ind, Port de Collabos, som melder sig 13,6 km fra mål 800 m over havets overflade.

Derfra stiger det let den resterende del af strækningen, men der er så langt fra udsigt til det bragende opgør mellem klassementskandidaterne, som den oprindelige ruteføring lagde op til.

Danske chancer forringes

Det kan blandt også få stor betydning for de to danske klatrespecialister Jesper Hansen (Astana) og Niklas Eg (Trek Segafredo), der på de to foregående etaper har holdt sig i hovedfeltet netop i håbet om at kunne gøre en forskel i dag.

Mulighederne for, at det nu kan lade sig gøre, er væsentligt forringede, selv om det forekommer indlysende, at der under alle omstændigheder vil ske en markant udskilning på etapen.

For løbets førende rytter den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) indebærer de trufne forholdsregler, at han synes at sidde endnu sikrere på tronen.

Den 37-årige Movistar-kaptajn kørte sig allerede i går i position til en gentagelse af sidste års samlede triumf og jo færre chancer de deciderede bjergryttere får for at udfolde sig, jo stærkere står Valverde.

Bjergfinale på programmet igen i morgen

»De er de meteorologiske eksperter, som fremhæver, at der eksisterer en reel risisko for laviner i området, og på den baggrund ser vi os tvunget til af sikkerhedshensyn at iværksætte en plan B«, fastslår løbsdirektør Ruben Paris.

Også i morgen venter et etapemål på en bjergtop, når de 170,8 km slutter med den 11,6 km lange stigning op til La Molina i 1.700 meters højde.

Indtil videre er der ikke forlydender om, at også den finale skulle være i fare, men nogen garanti eksisterer ikke.

Og for Valverdes vedkommende gælder det, at han sidste år dokumenterede, at han mestrer strabadserne op til La Molina, idet han sejrede på den tilsvarende etape foran ireren Dan Martin og englænderen Adam Yates.