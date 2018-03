Ung komets barske uheld kaster trist skygge over superveterans imponerende triumf

Det er med til at understrege, at Alejandro Valverds som snart 38-årig – han fylder 25. april – med en sejrskvote, der bare stiger og stiger, fremstår som en exceptionel skikkelse i international cykelsport.

Og der er intet, der tyder på, at han forsvinder fra den globale scene lige med det samme.

Han har kontrakt med Movistar foreløbig til udgangen af 2019, og han har netop til et spansk sportsdagblad udtalt, at han agter at fortsætte til og med OL i Tokyo efter at have erfaret, at ruten i Japan skulle passe ideelt til hans kvaliteter.

Hentede sin første sejr 1. februar

Da Valverde 1. juli sidste år styrtede i et sving på den regnvåde asfalt i Düsseldorf under 1. etape i Tour de France og knuste den ene knæskal, forudså mange ellers, at det var begyndelsen til enden for den fænomenale spanier, men i stedet for dystre tanker spekulerede Valverde næsten fra første færd udelukkende over, hvornår han kunne vende tilbage.

Der gik væsentlig længere tid, end han brød sig om, men han mistede aldrig målet, og i slutningen af januar var han så tilbage i konkurrence ved den traditionelle spanske sæsonåbning på Mallorca.

Sin første sejr i år hentede Movistar-kaptajnen 1. februar på 2. etape i Vuelta a Valenciana, og her sluttede han ligeledes som samlet vinder – en status, han har opnået i alle de tre etapeløb, han har medvirket i.

Valverde fortsatte i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour, og nu har han så tronet øverst på podiet i Vuelta a Catalunya som den ubetingede hersker for tredje gang efter sidste år og 2009.

Topper årets vinderliste

Med sine otte sejre topper Valverde årets vinderliste, og han er i fuld gang med at levere den mest succesrige sæsonindledning i sin lange, glorværdige karriere.

Sidste år på samme tid havde han vundet syv løb og fortsatte med at brillere også i Baskerlandet Rundt samt først og fremmest i de to belgiske klassikere Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège, hvor han strøg til tops for henholdsvis femte og fjerde gang.

De to fyrtårn i foråret rager også op på Valverdes program i år, men den umiddelbart forestående opgave bliver Dwars door Vlaanderen på onsdag, hvor både han og Nairo Quintana meldes til start – utvivlsomt med henblik på de brosten, der venter i årets Tour de France.

Sejren i Liège blev Valverdes sidste i 2017, men selv om han kun var i aktion i halvdene af sæsonen, nåede han at vinde 11 løb, hvilket blot blev overgået af fire andre ryttere.

Niklas Eg udgik efter styrt

I dagens kappestrid understregedes Valverdes ærgerrighed af, at han ikke kun havde blik for den overordnede sejr, men også for bjergkonkurrencen.