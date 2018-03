Tempostærk dansk OL-helt forbløffer med flot triumf i stærk fransk kappestrid 28-årige Rasmus Quaade fuldendte sejrrigt en effektfuld finaleoffensiv i det 182 km lange Classic Loire Atlantique.

Med en eksplosiv satsning på de sidste 1000 m overrumplede den 28-årige tidligere OL- og VM-medaljevinder med 4 km forfølgelsesholdet Rasmus Quaade (BHS Almeborg-Bornholm) alt og alle i finalen på det 182 km lange Classic Loire Atlantic med start og mål i La Haye-Fouassière og krydsede jublende stregen til karrierens suverænt største landevejstriumf.

3 sekunder senere fulgte et felt på cirka 30 ryttere, som for sent erkendte faren i den tempostærke danskers ultimative offensiv, og nordmanden Daniel Hoelgaard (Groupama-FDJ) måtte tage til takke med andenpladsen foran franskmanden Armindo Fonseca (Fortuneo-Samsic).

Blev fravalgt til banelandsholdet efter OL

I løbet, der havde deltagelse af de to franske WorldTour-mandskaber Groupama-FDJ og AG2R samt 9 firmahold fra 2. division var det danske kontinentalhold BHS Almeborg-Bornholm ikke tillagt de store chancer - ikke mindst, fordi der er tale om et prestigearrangement for værtsnationens kollektiver.

Men Rasmus Quaade formåede at følge med i front og vel vidende, at han næppe ville have de store chancer i en spurt, valgte han altså at tage chancen med et overraskelsesangreb.

Efter at Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen i kølvandet på OL i Rio siede Quaade fra i landsholdssammenhæng, har den tidligere dobbelte danske mester i enkeltstart taget udfordringen op på landevejen, hvor han i flere år har udfoldet sig sideløbende med aktiviteterne på banen.

Årets syvende danske sejr

Quaade kørte i 2015 og 2016 for Cult Energy og Stölting, da de havde status som 2. divisionshold, og sidste år repræsenterede han det nu hedengangne Giant-Castelli.

Han er således i besiddelse af grundig erfaring også på landevejen, og sidste år blev det til en etapesejr i Ronde de l'Oise, da han også lige netop holdt hjem med et forspring på 2 sekunder til de nærmeste forfølgere.

Sejren er den syvende til en dansk rytter i pointgivende løb på den internationale terminsliste i denne sæson.

Lasse Norman (Aqua Blue Sport) og den nationale mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) lagde ud i Herald Sun Tour, Magnus Cort (Astana) slog til i Tour of Oman, holdkammeraten Michael Valgreen i Omloop Het Nieuwsblad, Kasper Asgreen (Team Virtu) i Istrian Spring Trophy og Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) i Dorpenomloop Rucpen..

Vejret drillede atter i Volta a Catalunya

For anden gang i den 98. udgave af WorldTour-løbet Volta a Catalunya tvang vejrliget i dag arrangørerne til en drastisk ændring af den planlagte styrkeprøve.

Kraftigt snefald i området omkring startbyen Vielha, hvorfra rytterne oprindelig skulle have været sendt direkte ud på en barsk stigning, nødvendiggjorde en massiv omlægning af ruten.

Således blev deltagerne transporteret de første 78 km i bus, hvorefter der ventede 117 km til Torrefarrera. Det betød, at den eneste stigning på ruten meldte sig allerede efter 50 km, hvorefter der var lagt op til en finale for de hurtige afsluttere.

Håbløst udbrud blev ført vellykket til ende

Men denne indlysende drejebog blev skrevet fuldstændig om af to dristige eventyrere, der trods isnende kuld brændte af kørelyst og kastede sig ud i et tilsyneladende håbløst udbrud.

Enhver med en smule cykelforstand kunne indse, at det var et dødsdømt foretagende, men da strabadserne var overstået, tilfaldt den maksimale hyldest den en af de to, den 24-årige tysker Maximilian Schachmann, der i spurten klart afviste sin spanske ledsager i offensiven Diego Rubio (Burgos-BH).

18 sekunder senere kunne den første større gruppe med alle de bedste i det samlede klassement ligesom i går koncentrere sig om at spurte om tredjepladsen, som tilfaldt ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe).

To gange VM-sølv som U23-rytter

Maximilian Schachmann videreførte dermed Quick-Step Floors fantastiske succeserie og skaffede det belgiske storhold den 19. sæsongevinst, som ni forskellige ryttere har været med til at hjermføre.

Det var første gang, den unge tysker selv stod øverst på sejrsskamlen, men han indgår i den uhyre lovende garde af unge løver - eller ulve, som sportsdirektør Brian Holm har været med til at døbe rytterne - der spås en uhyre spændende fremtid.

For Schachmanns vedkommende bunder forventningerne også i de flotte resultater, han opnåede som som amatør. To år i træk erobrede han således sølv på enkeltstarten ved U23 VM - i 2015 i USA med Mads Würtz Schmidt som sin overmand og året efter i Doha slået af landsmanden Marco Mathis, der ligesom Würtz Schmidt er blevet professionel hos Katusha-Alpecin.

Kraftig sidevind splittede feltet

Det var først, da rytterne nærmede sig målbyen, de mødte nogenlunde tålkelige vejrmæssige forhold. Ellers var de udsat for regn, temperaturer lige omkring nulpunktet og blæst. Sidstnævnte faktor kom til at spille en afgørende rolle cirka 30 km fra mål, da kraftig sidevind splittede feltet op i flere dele, men alle de bedste i det samlede klassement formåede at holde sig i forreste gruppe.

Således går den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) ind til de afsluttende 156 km med start og mål i Barcelona med et forspring på 16 sekunder til colombianeren Egan Bernal (Team Sky) og 26 til dennes landsmand - og sin egen holdkammerat - Nairo Quintana.

Den resterende del af top-10 ser således ud: 4. Pierre Latour (AG2R) 48 sekunder, 5. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 1.12 minut, 6. Marc Soler (Movistar) 1.18, 7. George Bennett (Lotto-Jumbo) 1.20, 8. Hugh Carthy (EF Education First) 1.24, 9. Daniel Martinez (EF Education First) 1.26, 10. Jesper Hansen (Astana) 1.28.-

Sejr til britisk debutant i Italien

Med start og mål i Crevalcore skulle de 160 deltagere i Settimana Coppi e Bartali ud på en fyldstændig flad 3. etape på 171 km, hvilket ikke umiddelbart lagde op til den store spænding.

Men det kan nok være, at det heller ikke på de italienske landeveje gik, som de fleste havde regnet med, for i stedet for den massespurt, der var lagt op til, lykkedes det mod slutningen 23 ryttere at skille sig ud og holde hjem med et forspring på 1.06 minut.