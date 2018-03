Sej fighter sikrer fuldendt klimaks på en storslået kollektiv WorldTour-indsats Quick-Step Floors dominerede totalt E3 Harelbeke med hollænderen Niki Terpstra som overbevisende vinder.

I en exceptionelt vellykket kombination af kollektiv styrke og individualistisk storhed leverede verdens mest vindende professionelle cykelmandskab, det belgiske Qucik-Step Floors, en henrykkende opvisning i dagens 206,5 km lange WorldTour-løb E3 Harelbeke, som i frydefuld grad styrker forventningerne til de kommende ugers udfordringer på Flanderns brosten og mure.

Manden, der som den tiljublede hovedperson fuldendte en helt igennem perfekt præstation, var den 33-årige hollænder Niki Terpstra.

I en offensiv rolle på lidt under halvdelen af distancen, som mundede ud i en solosatsning de afsluttende 23 km, holdt den tidligere Paris-Roubaix-vinder med en nærmest overmenneskelig indsats et lille dusin forfølgere på afstand, selv om forspringet længe svirrede omkring blot 15-25 sekunder.

Quick-Step Floors kontrollerede det hele

Terpstra havde overskud af både tid og kræfter til at lade jublen få frit løb, da han krydsede stregen, og hos hans belgiske holdkammerat Philippe Gilbert, som selv stillede op i løbet med svulmende ambitioner, blev det til en berettiget begejstringsgestus med den ene arm i vejret, da han 20 sekunder senere var den hurtigste i det lille, jagtende felt og således sørgede for dobbeltsucces til Quick-Step Floors.

Gilbert havde sammen med tjekken Zdenek Stybar nemlig haft kontrol over begivenhederne blandt forfølgerne, selv om de to holdkammerater i gruppen havde selskab af så skrappe modstandere som BMC-trioen Greg Van Avermaet, Jürgen Roelandts og Stefan Küng, Gianni Moscon (Team Sky), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Oliver Naesen (AG2R), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) og Sep Vanmarcke (EF Education First).

Der blev i slutfasen gjort talrige forsøg på at lukke hullet op til Niki Terpstra, men i alle tilfælde sørgede enten Gilbert eller Stybar for at neutralisere fremstødene, og da hollænderen samtidig formåede at holde dampen oppe til det sidste, var den imponerende bedrift en kendsgerning.

Gilbert holdt lige netop Van Avermaet bag sig, og den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 4. Naesen, 5. Benoot, 6. Stuyven, 7. Vanmarcke, 8. Mocon, 9. Stybar, 10. Küng alle 20 sek. efter Terpstra.

Massestyrt skabte splittelse

Et massestyrt omkring halvvejs på en meget snæver strækning skabte kraftig splittelse i feltet, og det lykkedes aldrig de ryttere – heriblandt Astana-truppen med Michael Valgren og Magnus Cort – der blev sat tilbage at generobre det tabte terræn.

Foto: Dirk Waem/Ritzau Scanpix Massestyrtet, der skabte kaos i E3 Harelbeke.

Quick-Step Floors befandt sig massivt i den forreste del, og med omkring 75 km til mål skilte Terpstra og holdkammeraten Yves Lampaert sig ud i forsøget på at nå op til den hollandsk-franske udbryderduo Pim Ligthart (Roompot) og Damien Gaudin (Direct Energie).

Det lykkedes uden de store problemer, og inden længe befandt Terpstra og Lampaert sig alene i front. Lampaert kørte sig fuldstændig ud, og med 23 km tilbage overtog Niki Terpstra alene kommandoen.

Valgren i mål på 14. pladsen

En lang overgang kæmpede sidste års sejrherre Greg Van Avermaet alene for at få tilslutning, verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) befandt sig også på et tidspunkt i en forfølgergruppe, som syntes at have gode muligheder for at eliminere Quick-Step Floors overdådige felttog, men i den sidste ende formåede ingen at sætte en stopper for det.

Michael Valgren blev ved med at kæmpe for sin chance, men det var umuligt, at nå frem til den forreste halve snes konkurrenter.

Danskeren fik en absolut hæderlig 14. plads ud af anstrengelserne, da han i en spurt blev slået af australieren Michael Matthews (Team Sunweb), men holdt belgieren Frederikl Backaert (Wanty-Groupe Gobert) bag sig, da disse tre noteredes for et minus på 2.52 minutter.

Først i den næste lille gruppe 3.23 minutter efter Terpstra kæmpede Peter Sagan sig til vejs ende som nr. 26 - 3 sekunder og én placering efter Søren Kragh Andersen (Team Sunweb). Magnus Cort satte 7.03 minutter til som nr. 34, mens den danske mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) udgik.

Kom også alene til mål i Paris-Roubaix

Niki Terpstra, der har været en del af manager Patrick Lefeveres tropper siden 2011, leverede således sit andet bidrag i denne sæson til Quick-Step Floors sejrskonto, som nu er oppe på 18.

Hollænderen slog også til i Le Samyn for knap en måned siden, og ved den lejlighed nåerde han ligeledes alene i mål med et forspring på 24 sekunder til – Philippe Gilbert.

Sidste år føjede Terpstra ingen sejre til generaliebladet, men blev nr. 3 i Flandern Rundt og 4 i Gent-Wevelgem. Sin største individuelle præstation leverede han uden sammenligning i Paris-Roubaix for fire år siden, da han efter et udbrud 6 km fra mål holdt hjem med et forspring på 20 sekunder.

Også dengang havde han overvældende støtte af holdkammerater, idet Stybar og Tom Boonen sørgede for at overvåge forfølgerne.

Langt udbrud holdt hjem i Spanien

I dagens anden WorldTour-kappestrid, Volta a Catalunya, bar begivenhederne på den 212,9 km lange 5. etape fra Llivia til Vielha præg af, at det samlede klassement stort set er faldet på plads efter torsdagens bjergetape til La Molina.

Det åbnede for et langt udbrud, hvor colombianeren Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) og nordmanden Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) som de eneste overlevende holdt hjem med sydamerikaneren som en sikker spurtvinder.