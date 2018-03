Uventet afbud fra den bandlyste Lance Armstrong afblæser konflikt op til Flandern Rundt Inden søndagens mytemættede klassiker skal mange af deltagerne i morgen prøve kræfter med lillebroren Dwars door Vlanderen.

Da chefen for den belgiske arrangørorganisation Flanders Classics Wouter Vandenhaute for nogen tid siden bekendtgjorde, at han havde inviteret den for livstid bandlyste syvdobbelte Tour de France-vinder Lance Armstrong til at optræde som hovedperson ved en begivenhed i forbindelse med den kommende søndags Flandern Rundt, vakte det bestyrtelse i den internationale cykelsports herskende klasse.

Meningen var, at den 46-årige amerikaner på fredag skulle holde et foredrag for en række VIP’er i sammenslutningen Flanders Bussiness Academy, som Vandenhoute har etableret, og alene tanken om, at den fra officielt hold måske mest uønskede skikkelse i den krævende idræt på denne måde pludselig medvirkede i kulissen omkring så medieovervåget en styrkeprøve som den mytemættede belgiske klassiker, fik Den Internationale Cykelunions franske præsident David Lappartient til at se rødt.

Familien kommer i første række

Lappartient forsøgte uden held at få Vandenhoute, der ved flere andre lejligheder klart har dokumenteret, at han ikke viger tilbage for konfrontationer og kontroversielle afgørelser, til at annullere invitationen, men den belgiske boss var ikke til at rokke.

Uden at ville det, går Lance Armstrong imidlertid nu Lappartients ærinde, for amerikaneren har i 11. time set sig tvunget til at melde afbud af ikke nærmere definerede familiære årsager.

»Jeg så med store forventninger frem til at komme til Belgien i forbindelse med Flandern Rundt og beklager, at et privat anliggende i familien forhindrer mig i at være til stede«, meddeler Lance Armstrong via Twitter.

»Som I nok kan forstå, kommer familien imidlertid i første række, og helt uventet er jeg nødt til at blive hjemme«.

»Jeg vil i Texas følge med i dette historiske og begivenhedsrige løb, som jeg altid har været fan af, og jeg ser frem til på et senere tidspunkt at vende tilbage til Flandern Rundt og fejre denne specielle tradition, der hører til de største i sportens verden, sammen med jer«.

Fodboldlandstræner erstatter Armstrong

I stedet for Lance Armstrong har Vandenhoute engageret det belgiske fodboldlandsholds chef Roberto Martinez til at tale på fredag, men med al respekt for, hvad han har på hjerte, vil det næppe tiltrække synderlig opmærksomhed uden for Belgiens grænser.

Inden Roberto Martinez går på scenen, har Wouter Vandenhoute lige en sportslig udfordring der skal afvikles, idet morgendagens WorldTour-løb – sæsonens 12. – Dwars door Flandern også hører hjemme i Flanders Classics’ regi.

I alt står organisationen bag seks betydningsfulde styrkeprøver her i foråret begyndende med Omloop Het Nieuwsblad, hvor Michael Valgren (Astana) brillerede, fulgt af Gent-Wevelgem (Peter Sagan), Dwars door Vlaanderen, Flandern Rundt, Scheldeprijs 4. april og Brabantse Pijl 11. april.

Sagan og Gilbert holder fri

Dwars door Vlaanderen er et af de 11 løb, der i sidste sæson avancerede til WorldTour-status, og selv om de 18 hold i det fornemste internationale selskab ikke er forpligtet til at stille op, som tilfældet er i de »gamle« WorldTour-løb, er det kun et enkelt af dem, franske Groupama-FDJ, der har valgt at blive væk.