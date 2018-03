Eksperter udpeger to danskere som kandidater til succes i Flandern Rundt Michael Valgren og Magnus Cort er blandt de 19 navne, den belgiske avis Het Nieuwsblad har lagt ud til favoritafstemning.

Selv om den danske Astana-duo Magnus Cort og Michael Valgren måtte nøjes med beskedne placeringer som henholdsvis nr. 24 og 26 i gårsdagens Gent-Wevelgem, har deres indædte jagt på frontgruppen sammen med den norske europamester Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) i tilgift til deres bedrifter tidligere på sæsonen åbenbart gjort et markant indtryk på nogle af den internationale scenes mest drevne iagttagere.

Begge danskere er nemlig at finde i et felt på 19 ryttere, der af den belgiske avis Het Nieuwsblads cykelsportseksperter er udvalgt som de mest fremtrædende kandidater til en topplacering i det andet af årets fem Monumenter, den 102. udgave af klassikeren Flandern Rundt, der på søndag med start i Antwerpen og mål efter 267 km i Oudenaarde suser hen over mure og brosten i det krævende belgiske landskab.

Valgren blev nr. 11 i første forsøg

Avisen har lagt de 19 navne ud på nettet til afstemning blandt sine læsere for at finde frem til folkets favorit, og alene det, at Cort og Valgren er kommet i betragtning i denne sammenhæng, understreger, at de har opnået en anselig status blandt klassikerspecialisterne.

Mens Magnus Cort stiller op i Flandern Rundt for fjerde gang, er det Valgrens andet forsøg, og han sendte allerede ved debuten sidste år et klart signal om, at et stort resultat i denne skrappe udfordring kan være inden for rækkevidde.

Han sluttede nemlig som nr. 11 i samme tid som Kristoff, der på femtepladsen førte an i den gruppe på 14 mand, som noteredes for et minus på 53 sekunder til den sejrende belgier Philippe Gilbert (Quick-Step Floors).

Cort blev sidste år nr. 30, da han nåede til vejs ende 3.30 minutter efter Gilbert i et felt på knap 40 ryttere, hvor også Matti Breschel befandt sig.

Sagan har straks taget spidsen

Allerede få timer efter, at afstemningen var begyndt, havde den tredobbelte verdensmester og søndagens triumfator i Gent-Wevelgem Peter Sagan (Bora-hansgrohe) lagt sig i spidsen.

Selv om den 28-årige slovak leverede en skuffende indsats i fredags i E3 Harelbeke, hvor han trillede i mål som nr. 26 med et minus på 3.23 til den hollandske vinder Niki Terpstra (Quick-Step Floors), overbeviste sejren i går åbenbart om, at han er tilbage på det niveau, der gjorde det muligt for ham at vinde Flandern Rundt i 2016.

Blandt de 19 ryttere findes to andre tidligere sejrherrer – Alexander Kristoff fra 2015 og Philippe Gilbert sidste år.

Quick-Step Floors stærkt repræsenteret

Gilbert har selskab af tre holdkammerater: Niki Terpstra, der blev nr. 3 sidste år, den belgiske slider Yves Lampaert og den tjekkiske mester Zdenek Stybar, og dermed kan det også konstateres, at Quick-Step Floors endnu engang møder op med et mandskab, der har kapacitet til at spille en dominerende rolle.

Cort og Valgren er i Het Niewsblads afstemning oppe imod yderligere seks belgiere anført af sidste års nr. 2, OL-guldvinderen Greg Van Avermaet (BMC), mens de øvrige fem er Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Oliver Naesen (AG2R), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Sep Vanmarcke (EF Education First) og cykelcrossverdensmesteren Wout van Aert (Vérandas Willems).

Gruppen på de 19 udvalgte fuldendes af italiernerne Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) og Milano-Sanremo-vinderen Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo), franskmanden Arnaud Demare (Groupamna-FDJ) samt polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky).