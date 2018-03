OL-guldvinder bryder ud i gråd efter nederlag mod verdensmesteren i klassikerduel Peter Sagan slog uimodståeligt til i spurten, da en snes ryttere kom samlet til mål i Gent-Wevelgem.

Mens den italienske olympiske mester i omnium Elia Viviani (Quick-Step Floors) sad grædende på asfalten efter et bittert nederlag, trillede hans eneste overmand i den belgiske klassiker Gent-Wevelgem den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) smilende og tiljublet op mod podiet for at lade sig hylde som vinder af den 251 km lange kappestrid for tredje gang efter 2013 og 2016.

Selv om Viviani forcerede voldsomt på de sidste 50 meter, var det umuligt for ham at fange den fænomenale slovak, der susede over stregen en længde foran italieneren, da en gruppe på godt en snes ryttere med nogle af de skrappeste sprintere nåede til mål sammen.

Sagan trådte an forholdsvis langt ude fra, hvilket tydeligvis overrumplede konkurrenterne, og i en håndevending havde han skabt det altafgørende hul, som ingen formåede at lukke.

Holdet havde arbejdet optimalt

Viviani måtte stille sig tilfreds med at passere den franske mester Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og komme tættest på, men hans reaktion efterlod ingen tvivl om, at andenpladsen kun udløste dyb skuffelse.

»Jeg var nok den hurtigste til allersidst, men Sagan havde fået så stort et forspring, at jeg umuligt kunne nå ham. Det er en kæmpemæssig nedtur at være så tæt på og så alligevel langt fra. Specielt når holdet havde gjort alt for at skabe de bedste betingelser for mig«, lød det fra Viviani, da han havde fattet sig og dukkede op til præmieuddelingen.

Heller ikke Arnaud Démare lagde skjul på, at udbyttet af dagens strabadser langt fra indfriede forventningerne.

Efter de tre så den resterende del af top-10 således ud: 4. Christophe Laporte (Cofidis), 5. Jens Debusschere (Lotto Soudal), 6. Oliver Naesen (AG2R), 7. Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), 8. Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), 9. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 10. Wout van Aert (Verandas Willems).

Langt fra så dominerende som vanligt

Med til at lulle konkurrenterne en smule i søvn kan det have været, at Sagan langt fra optrådte i sin vante dominerende stil, da den definitive splittelse var sket cirka 30 km fra mål.

Slovakken, der i front havde den tyske mester Marcus Burghardt som sin eneste holdkammerat, mens Quick-Step Floors ud over Viviani også havde belgierne Yves Lampaert og Philippe Gilbert samt tjekken Zdenek Stybar med fremme, lod andre om at gøre arbejdet, hvilket givetvis har hjulpet gevaldigt på kraftressourcerne til den eksplosive finish.

»I forhold til de to andre gange, jeg har vundet Gent-Wevelgem, var det en væsentligt lettere opgave i dag«, lød Sagans svar i det officielle tv-interview til en noget overrasket reporter.

»Ja, jeg tænker selvfølgelig først og fremmest på vejret, der var meget dårligere i de foregående tilfælde. I dag synes jeg, at alt flaskede sig perfekt. Det var en stor hjælp at have Burghardt hos mig til det sidste, og i spurten valgte jeg heldigvis den rigtige taktik ved at angribe lidt tidligere, end jeg plejer«.

Op som nr. 2 i WorldTouren

Sejren var Sagans anden i år, efter at han også slog til på en etape i Tour Down Under for lidt over to måneder siden.

Dagens bedrift sendte slovakken op på andenpladsen i den samlede WorldTour-stilling med 941 point efter dagens anden store vinder den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar), der strøg helt til tops med 1.015 point efter den samlede triumf i Volta a Catalunya.

Efter ikke at have gjort meget væsen af sin i fredagens E3 Harelbeke, generalprøven på den kommende søndags Flandern Rundt, da han havnede mere end 3 minutter efter den sejrende hollænder Niki Terpstra (Quick-Step Floors), er verdensmesteren nu atter langt fremme i billedet blandt favoritterne, når det om en uge gældet det andet af sæsonens fem monumenter.