Chris Froome brillerer i svimlende fart, men ung himmelstormer snupper sejren Den 22-årige australier Ben O'Connor vandt 3. etape i Tour of the Alps, hvor Thibaut Pinot erobrede førertrøjen.

Med en fornem lille buket af nogle af verdens ypperste etapeløbsstjerner og ikke mindst den firedobbelte Tour de France-vinder og regerende Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky) i fremtrædende roller leveredes et herligt medrivende show på den 138,3 km lange 3. etape fra Ora til Merano i Tour of the Alps.

Selv om navne som Froome, franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) og colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana) undervejs demonstrerede imponerende form, var det i sidste ende en ung, forholdsvis ukendt australsk himmelstormer Ben O’Connor (Dimension Data), der jublende sikrede sig det maksimale udbytte.

Den 22-årige australier, der havde været med i det tidlige udbrud, stak fra en eksklusiv frontgruppe på et dusin mand, da der manglede 7,5 km, og selv om Froome og Co. hele tiden havde ham inden for synsvidde, lykkedes det O’Connor at holde hjem med 5 sekunder til de 10 forfølgere anført af Pinot og Pozzovivo, mens Froome nåede ind som nr. 6.

Barsk skæbne for ung colombianer

Indehaveren af førertrøjen den 20-årige colombianer Ivan Sosa (Androni-Sidermec) udsattes for en bitter skæbne, da han styrtede på nedkørslen fra den sidste af dagens stigninger Passo Palade. Han kom på cyklen igen, men nåede først til vejs ende helt alene med et minus på 4.09 minutter.

Sosa havde ellers formået at holde trit med Froome og Co. på vej op ad stigningen, men nu måtte han altså sige farvel til sin kortvarige status som løbets førstemand.

Førertrøjen blev overtaget af Thibaut Pinot, der er 15 sekunder foran Pozzovivo og Lopez. Colombianeren viste styrke på etapen, men kørte ikke synderligt klogt.

Satte en sikker andenplads over styr

I den afsluttende fase brugte han alle sine kræfter på at forsøge at køre Ben O’Connor ind for at berede vejen for holdkammeraten Luis León Sanchez i spurten.

Det betød, at da Lopez slog ud, kunne han ikke følge med de øvrige i gruppen. Han satte 9 sekunder til og dermed mistede han en klar andenplads. Oven i købet havde Sanchez ikke meget at byde på i spurten, hvor han måtte nøjes med femtepladsen.

Efter de tre første ser top-10 således ud: 4. Froome 16 sekunder, 5. Fabio Aru (UAE Team Emirates) 50, 6. George Bennett (Lotto-Jumbo) 1.21 minut, 7. Sanchez 1.27, 8. O’Connor 1.36, 9. Giulio Ciccone (Bardiani-CSF) 1.45, 10. Jan Hirt (Astana) 1.55.

Pinot og Pozzovivo i fælles fremstød

Pinot og Pozzovivo havde med et fælles fremstød cirka 50 km fra mål søgt at sætte rivalerne under pres, og de fik god assistance af O’Connor, da de nåede op til etapens tidlige udbrydere.

Deres forehavende neutraliseredes, da Chris Froome brillerede med en formidabel satsning på den 20 km lange nedkørsel fra Passo Palade.

Her demonstrerede briten med exceptionelt vovemod og ekvilibrisme, at han har udviklet sig til en af den professionelle cykelkaravanes mest fremragende specialister på dette felt.

En hårdt tiltrængt triumf

Det var hans fortjeneste, at hullet op til Pinot og Pozzovivo blev lukket, da der manglede 12 km, men derefter kneb det med samarbejdet i den gruppe på 12 mand, som havde dannet sig i front.

Det udnyttede Ben O’Connor, og han sørgede dermed for en hårdt tiltrængt triumf til sit sydfafrikanske mandskab.

Det var blot holdets anden sejr i denne sæson, efter at den uheldsplagede britiske spurtkanon Mark Cavendish slog til på 3. etape i Dubai Tour i begyndelsen af februar.