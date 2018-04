Kronprinsen tvinger den gamle konge til at gå af efter fire år på tronen Franskmanden Julian Alaphilippe henviste storfavoritten Alejandro Valverde til andenpladsen i Flèche Wallonne.

Ubarmhjertig for de fleste, inklusiv de seneste års suveræne enehersker på stedet, og overstadigt jubeludløsende for en enkelt af aktørerne fremstod den åndedrætsbesværende stejle Mur de Huy endnu engang på denne herlige, solbeskinnede tidlige sommerdag som den ultimativt udslagsgivende faktor i den 82. udgave af det prestigefyldte Flèche Wallonne.

Efter 198 forudgående kilometer formåede ingen på de sidste 200 meter op mod målet at følge kronprinsen i netop denne styrkeprøve, franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), mens den hidtidige konge den snart 38-årige spanske superveteran Alejandro Valverde (Movistar) trods en desperat maksimal forcering måtte tage til takke med andenpladsen 4 sekunder efter sin overmand.

Troede Nibali var foran

Den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 3. Jelle Vanendert (Lotto Soudal) 6 sekunder, 4. Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott), 5. Michael Matthews (Team Sunweb), 6. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 7. Tim Wellens (Lotto Soudal), 8. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors), 9. Romain Bardet (AG2R) alle samme tid, 10. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 12 sekunder.

I sekunderne, da han krydsede stregen, udeblev reaktionerne fra franskmanden, og det havde en helt naturlig forklaring.

»Jeg havde problemer med min radio, så jeg var ikke helt klar over udviklingen i løbet. Faktisk troede jeg et kort øjeblik, at Nibali var foran, men da det først gik op for mig, at jeg havde vundet, blev jeg overlykkelig«, sagde Alaphilippe umiddelbart efter at være kommet i mål.

Den naturlige afløser

Når det næsten usandsynlige tronskifte blev til virkelighed efter Valverdes fire sejre i træk, var det ikke så mærkværdigt, at det blev franskmanden, der afløste Movistar-kaptajnen.

Julian Alaphilippe deltog i Flèche Wallonne for tredje gang og blev både i 2015 og 2016 henvist til andenpladsen af spanieren, mens franskmanden var lovligt undskyldt sidste år, da han fik foråret spoleret af en knæskade.

Efter at have vundet en etape i Vuelta Colombia Oro y Paz i februar demonstrerede Alaphilippe allerede med to etapesejre i Baskerlandet Rundt i begyndelsen af denne måned, at han var på ret kurs mod de aktuelle opgaver i Ardennerne, der står som nogle af sæsonens vigtigste for ham.

En trussel mod Fuglsang på søndag

Franskmanden vil efter alt at dømme også optræde som en alvorlig trussel mod Jakob Fuglsangs (Astana) drømme om succes i søndagens Liège-Bastogne-Liege.

Den 33-årige dansker fulgte de glimrende takter fra Amstel Gold Race op langt det meste af vejen i Flèche Wallonne, og han sad med blandt de bedste, lige indtil den afsluttende klatretur.

Den blev ganske enkelt for eksplosivt stejl til Fuglsang, der trods alt kæmpede sig i mål på en 16. plads med et minus på 28 sekunder.

Amstel Gold Race-triumfatoren Michael Valgren fik i sin femte deltagelse sit hidtil bedste resultat – han er udgået tre gange og blev nr. 96 for to år siden – da han krydsede stregen 3.07 minutter efter Alaphilippe som nr. 50. Men de to Astana-danskere hører så absolut hjemme i favoritkredsen på søndag, selv om Valgren har bebudet, at han ved den lejlighed agerer hjælper for landsmanden.

Movistar på hårdt arbejde

Når Alaphilippe evnede at tiltvinge sig overtaget på det sidste par hundrede meter, skyldtes det i høj grad, at Valverdes Movistar-tropper tidligt blev sendt på hårdt arbejde, så storfavoritten i den afsluttende fase kun havde landsmanden Mikel Landa til at tage slæbet.

Et udbrud med den italienske stjerne Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), estlænderen Tanel Kangert (Astana), australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott) og tyskeren Maximilian Schachmann cirka 40 km fra mål satte det spanske storhold under pres, og det viste sig ikke at være fuldstændig så solidt, som Valverd på forhånd havde regnet med.