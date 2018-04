Belgierne tror på Jakob Fuglsang - men allermest på Alejandro Valverde Den spanske veteran er storfavorit, når WorldTouren i dag fortsætter med Flèche Wallonne.

At sæsonens oftest sejrende rytter den spanske veteran Alejandro Valverde i den forgangne søndags Michael Valgren-opvisning på de hollandske landeveje måtte tage til takke med en femteplads, kom ikke som den helt store overraskelse.

Nok hørte den snart 38-årige Movistar-kaptajn til de fremtrædende favoritter i Amstel Gold Race, men løbet har heller ikke tidligere bragt ham den optimale succes, og i Astana-duoen Valgren-Fuglsangs eminente show blev også alle andre rivaler sat eftertrykkeligt til vægs.

Uhyggeligt stærk i finalen

Skulle Valverde imidlertid blive besejret i dag, når WorldTouren fortsætter med det 17. af sæsonens 37 arrangementer, det 198,6 km lange Flèche Wallonne, vil det få eksperterne til at spærre øjnene op, for næppe nogen anden begivenhed på så højt niveau rummer så varmt et vinderbud som spanieren i den 82. udgave af den belgiske styrkeprøve.

Den korte, men åndeløst stejle finale på Mur de Huy har Valverde nemlig fire år i træk – og fem gange i alt – formået at betvinge så mesterligt, at rivalerne er fremstået som chanceløse, selv om de meget langt inde i opløbet har befundet sig i umiddelbar nærhed af spanieren og været fuldstændig klar over, hvad han ville foretage sig.

Valverdes eksplosive antrit udfolder sig imidlertid i disse rammer til superb og uovervindelig perfektionisme, og end ikke ryttere, som er i besiddelse af næsten tilsvarende kvaliteter, har i de seneste år evnet at matche ham.

Fuld af selvtillid inden dagens opgave

»Hvis jeg har spidsen med 200-250 m til toppen, bliver jeg uhyre vanskelig at slå«, lyder det i de belgiske medier usædvanligt selvtillidsfuldt fra Valverde.

»Opskriften er sådan set meget enkel. Jeg har et fantastisk stærkt hold omkring mig, der skal sørge for, at ingen får lov at køre væk i den afsluttende fase«.

»Samtidig skal tempoet skrues så kraftigt i vejret, at konkurrenterne får det svært, og når vi så nærmer os stigningen, sørger jeg selv for at holde mig fremme«.

Modstanderne skal angribe inden finalen

Modstanderne lancerer planer om at komme Valverde og Co. i forkøbet, men den taktik er nu forsøgt gennemført adskillige gange uden held.

Imidlertid synes den eneste chance for at få ram på spanieren at være en offensiv, der skaber en form for afgørelse inden den definitive klatretur op ad Mur de Huy.

Det skal hold som Quick-Step Floors med franskmanden Julian Alaphilippe og belgieren Philippe Gilbert, Lotto Soudal med belgierne Tiesj Benoot og Tim Wellens, BMC med belgieren Dylan Teuns, Team Sky mod colombianeren Sergio Henao og polakken Michal Kwiatkowski, UAE Team Emirates med ireren Dan Martin samt Astana med danskerduoen Michael Valgren-Jakob Fuglsang søge at iværksætte, men overfor et superkoncentreret Movistar-kollektiv kan opgaven vise sig næsten uløselig.

Valgren har kun fuldført en enkelt gang

Hvad angår forhåbningerne om yderligere danske succesoplevelser, virkede Michael Valgren ikke synderligt fortrøstningsfuld i kølvandet på triumfen i Amstel Gold Race.

»Flèche Wallonne har aldrig været et løb for mig. Jeg har kørt det fire gange og kun fuldført det en enkelt, da jeg for to år siden sluttede som nr. 96«, konstaterer Valgren, der i langt højere grad satser på en markant rolle som hjælper for Jakob Fuglsang på søndag i Liège-Bastogne-Liege.

Fuglsang har kørt Flèche Wallonne otte gange med en enkelt top-10 placering som udbytte – da han i 2015 blev nr. 8 i en lille gruppe, som sluttede 4 sekunder efter Valverde.