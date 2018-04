Froome viser Giro-form, og dansk debutant imponerer vildt i monsterfinale De store etapeløbsstjerner dominerer fortsat i Tour of the Alps, mens 23-årige Niklas Eg afslører forrygende klatreevner i Kroatien.

Mens uvisheden omkring udfaldet af salbutamol-sagen fra sidste års Vuelta a España hænger som en trussel over den firedobbelte Tour de France-vinder og regerende Vuelta-konge Chris Froomes videre karriere, udfolder den 32-årige Team Sky-kaptajn sig i øjeblikket i Tour of the Alps så eminent, at alt peger frem mod en bragende bedrift i Giro d’Italia, som indledes om nøjagtigt tre uger i Jerusalem.

Som billedet tegner sig lige nu, er der ingen udsigt til, at den belastende affære finder sin afgørelse før i bedste fald engang mellem Giro-finalen 27. maj og Tour de France-starten 7. juli, og selv om Froome naturligvis ikke kan undgå at være påvirket af situationen, smitter det bestemt ikke af på hans aktuelle præstationer.

Endnu har Froome sæsonens første sejr til gode, men atter på dagens 4. etape fra Chiusa til Lienz i Østrig viste han i det bjergrige terræn ikke mindst forrygende evner på nedkørslerne.

Mere Astana-succes

Desuden holder han sig uden problemer i frontgruppen på stigningerne, selv om han på et usædvanligt svagt Sky-mandskab ikke har mange andre end franskmanden Kenny Elissonde til hjælp.

I går var det øjeblikkets succeshold kasakhiske Astana, der sikrede sig sin fjerde sejr på fem dage, efter at Michael Valgren indledte stimen i søndags i Amstel Gold Race, og spanieren Pelle Bilbao og colombianeren Miguel Angel Lopez er fortsat i Tour of the Alps.

I Lienz kom turen så til den spanske elegantier Luis Leon Sanchez, der stak fra en lille eksklusiv frontgruppe med halvanden km tilbage og holdt hjem med 6 sekunder til newzealænderen George Bernnett (Lotto-Jumbo), mens de bedste placerede i klassementet, den franske indehaver af førertrøjen Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), italienerne Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) og Fabio Aru (UAE Team Emirates), Miguel Angel Lopez og Froome fulgte med et minus på 11 sekunder.

Pinot er stadig i førertrøjen

Pinot fører 15 sekunder foran Pozzovivo og Lopez, mens Froome som nr. 4 har sat yderligere et sekund til, og Aru er 50 bagud.

Alle forventes at indtage hovedroller i Giro d’Italia, og selv om det indimellem har slæbt en anelse på for sidstnævnte, sender indsatsen i det bjergrige terræn i disse dage spændende løfter omkring deres medvirken i den italienske rundtur.

For Astana var det sæsonens 13. gevinst, og holdet med det stærke danske islæt er nu oppe på en delt tredjeplads på sejrslisten på højde med Movistar og kun overgået af suveræne Quick-Step Floors med 26 og Team Sky med 16.

Førte i 15 km op ad vildt bjerg

Andre kommende Giro d’Italia-aktører udfolder sig i Kroatien Rundt, hvor de i dag udsattes for en af de vildeste finaler i Europa med en 28 km stigning på den 134 km lange 3. etape fra Trogir til målet i 1.760 meters højde i Biokovo-naturparken.

Her stilledes det på imponerende vis til skue, hvilke klatreegenskaber, den 23-årige danske debutant Niklas Eg (Trek-Segafredo) er i besiddelse af.

I omkring 15 km var det den unge dansker, der angav så kraftigt et tempo opad, at frontgruppen reduceredes til en halv snes mand. Opgaven var at bringe det amerikanske mandskabs Giro-kaptajn Gianluca Brambilla i en gunstig position, men italieneren havde ikke det nødvendig overskud, da den rutinerede hviderusser Kanstantin Siutsou (Bahrain-Merida) angreb med 10 km tilbage.