Ny dansk klatrekomet får højst uventet lyndebut på storhold i Giro d'Italia 23-årige Niklas Eg sikrede sig med sine præstationer i sidste uges Kroatien Rundt billet til den italienske rundtur.

Forrygende klatrepræstationer i sidste uges Kroatien Rundt parret med generel tilfreds med den indsats, han har ydet i de få måneder, han har været ansat, sender nu højst overraskende den 23-årige professionelle debutant Niklas Eg ind i det amerikanske storhold Trek-Segafredos ottemands trup til Giro d’Italia, som starter 4. maj i Jerusalem.

»Jeg er imponeret over det, Niklas har vist, og der er ingen tvivl om, at han har markeret sig væsentligt hurtigere, end vi havde turdet håbe på«, siger Trek-Segafredos danske sportsdirektør Kim Andersen.

»Alligevel vil jeg da gerne indrømme, at jeg er noget betænkelig ved, at sende ham ud i en så stor opgave allerede nu. Jeg havde gerne set, at udviklingen var gået lidt langsommere. Pludselig stod vi imidlertid i en situation med flere skader, og efter at italieneren Giacomo Nizzolo senest meldte fra, manglende vi en mand«.

Sluttede som nr. 5 i Kroatien

»Valget stod mellem Niklas og den endnu yngre italiener Nicola Conci, der i øvrigt var med på prøve hos os i sidste års Post Nord Danmark Rundt og ligeledes er yderst talentfuld. Der var altså stemning for Niklas«.

Noget i skyggen af klassikeren Liège-Bastogne-Liège fuldførte Niklas Eg Kroatien Rundt på en samlet femteplads 1.28 minut efter den sejrende hviderusser Kanstantin Siutsou (Bahrain-Merida) og scorede således nøajgtigt ligeså mange verdensranglistepoint – 85 – som Jakob Fuglsang fik for at blive nr. 10 på de belgiske landeveje.

Med den forestående Giro-debut, hvor han ifølge planerne får selskab af den danske mester Mads Pedersen, må det i sandhed konstateres, at den unge dansker har fået en lynstart i sit krævende job.

Dette sikrede han sig i øvrigt også uventet for de fleste med tredjepladsen i sidste års Tour de l'Avenir – U23-rytternes version af Tour de France, der sæson efter sæson viser sig som springbrættet for de unge talenter til det professionelle eventyr.

Således er så godt som alle fra top-10 2017 nu på lønningslisten hos et WorldTour-mandskab, og Trek-Segafredo var altså hurtigst til at snuppe Niklas Eg.

Mads Pedersen pegede på Eg

»Det var sådan set Mads Pedersen, der gjorde mig opmærksom på Niklas under sidste års DM i Grindsted«, fortæller Kim Andersen.

Faktisk minder Niklas mig i statur lidt om Chris Froome Kim Andersen, sportsdirektør

»Ikke på grund af linjeløbet, men fordi Mads blev slået af ham på enkeltstarten. Mads sagde til mig, at her var der en, det var værd at holde øje med. Det gik jeg videre med, og da Niklas så viste sig frem i Tour de l’Avenir, kom der gang i sagerne«.

»Faktisk minder Niklas mig i statur lidt om Chris Froome med en yderst spinkel overkrop, som går over i et langt kraftigere parti fra hoften og nedefter. Uden ellers at foretage yderligere sammenligninger er Niklas udover at være formidabel til at køre opad også stærk på en enkeltstart. Og den kombination skaber jo unægteligt spændende perspektiver«.

Sygdom bremsede karrieren

Niklas Eg brillerede som junior på den internationale scene ved i 2012 at vinde Fredsløbet, der det år bød på en forrygende dansk dominans.

Søren Kragh Andersen sluttede på andenpladsen slået med 6 sekunder, mens Mads Pedersen som nr. 4 var 43 sekunder efter. Ind imellem de tre danskere kom russeren Ildar Arslanov, der i dag er professionel på Gazprom-holdet.

Niklas Eg var på det tidspunkt førsteårs junior, og han blev bl.a. nr. 2 på enkeltstarten slået med 13 sekunder af juniorverdensmesteren i disciplinen Mads Würtz Schmidt.

Forventningerne var store, men sygdom betød et alvorligt afbræk, og der gik omkring halvandet år, før Niklas Eg for alvor var i aktion i igen.