Danmarks ny klatrefund imponerer atter på maraton-stigning 23-årige Niklas Eg forsvarede med bravur sin samlede femteplads på den sidste store klatretur i Kroatien Rundt.

Med endnu en imponerende klatreopvisning på en maratonstigning i Kroatien Rundt forstærkede den 23-årige professionelle debutant Niklas Eg indtrykket af, at det amerikanske Trek-Segafredo mandskab er i fuld gang med at udvikle en bjergrytter af exceptionelt format til glæde naturligvis også for dansk cykelsport.

Forleden sled den unge dansker for sin italienske holdkammerat Gianluca Brambilla i godt 15 km i front for favoritgruppen, men var i stand til at køre en flot femteplads i hus.

I dag, da den 156,5 km lange 5. etape fra Rabac til Poklon sluttede med 15 km op til mål, var rollerne byttet om, og selv om en lille flok udbrydere uden indflydelse på det samlede klassement holdt hjem til kampen om sejren, demonstrerede Niklas Eg sin klasse, da han på den sidste km stak fra de øvrige topplacerede i det overordnede regnskab.

Sluttede 24 sekunder efter vinderen

Danskeren krydsede stregen som nr. 6 med et minus på 24 sekunder til den sejrende italiener Manuele Boaro (Bahrain-Merida), og Eg var dermed første mand i mål af de ryttere, som ikke havde været med i dagens udbrud.

30-årige Boaro, der havde sparet på kræfterne i offensiven, fordi han bagude havde sin hviderussiske holdkammerat Kanstantin Siutsou i førertrøjen, stak fra de sidste tre af sine ledsagere, da der manglede 500 meter.

Polakken Lukasz Owsian (CCC Sprandi) kæmpede for at lukke hullet, men måtte se sig slået med 7 sekunder. Gårsdagens italienske sejrherre Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) og colombianeren Jonathan Cañaveral (Colombia Coldeportes) fulgte 3 sekunder senere, inden sloveneren Tadej Pogacar (Ljubljana) og Niklas Eg noteredes for et minus på 24 sekunder.

Går ind til sidste etape som nr. 5

Selv om han med sin ultimative satsning erobrede sekunder fra sine nærmeste rivaler, var det ikke tilstrækkeligt for Niklas Eg til at avancere fra den samlede femteplads, han sandsynligvis også indtager, når løbet slutter i morgen i Zagreb.

Siutsou var involveret i en intens fight på de sidste km med sin alvorligste konkurrent hollænderen Pieter Weening (Roompot), men det lykkedes hviderusseren at svare igen på alle angreb.

Top-10 ser efter dagens strabadser således: 1. Siutsou, 2. Weening 8 sekunder, 3. Jevgenij Gidich (Astana) 53, 4. Radoslav Rogina (Adria Mobil) 1.15 minut, 5. Niklas Eg 1.24, 6. Daniel Pearson (Aqua Blue Sport) 2.10, 7. Ruben Acosta (Colombia Coldeportes) 3.01, 8. Artem Nych (Gazprom) 3.08, 9. Brambilla 3.37, 10. Domen Novak (Bahrain-Merida) 4.15.

Tredje sejr siden starten i 2011 hos Riis

For Manuele Borao, der begyndte som professionel hos Bjarne Riis i 2011 og skiftede til Bahrain-Merida sidste sæson, da Tinkoff lukkede, var det blot karrierens tredje sejr.

Italieneren vandt kongeetapen til Vejle i Post Danmark Rundt 2014 og var ligeledes meget tæt på at slutte som nr. 1 sammenlagt, men blev stødt fra tronen i 11. time af holdkammeraten Michael Valgren.

Året efter slog Boaro til på en etape i Circuit La Sarthe, og nu tre år senere er han altså på pletten igen.