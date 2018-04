Den fortabte søn lyser op, og Froome neutraliseres i stjernernes barske bjergopgør inden Giroen Thibaut Pinot sejrede sammenlagt i Tour of the Alps, og i Kroatien holdt det danske klatretalent Niklas eg fast i femtepladsen.

Lige til det absolut sidste bød den fem dage lange styrkeprøve i Dolomitterne, Tour of the Alps, på herlig underholdning med forrygende offensiv kørsel og med en håndfuld topnavne i hovedrollerne, som fra 4. maj tørner sammen igen i Giro d’Italia.

Den afsluttende 164 km lange udfordring fra Rattenberg til Innsbruck med tre runder på den rute, hvor verdensmesterskaberne afvikles i slutningen af september, udløste trods ihærdige forsøg ikke væsentlige ændringer øverst oppe i klassementet.

Det betød, at den spektakulære, angrebsivrige franskmand Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), der må betragtes som noget af en »fortabt søn« i hjemlandets cykelsport, fordi det aldrig fuldt ud er lykkedes ham at indfri de store forventninger, han har været omgivet af, kunne lade sig hylde for en af karrierens fornemste bedrifter som samlet vinder.

Lopez udgjorde en trussel til det sidste

Men den 27-årige Pinot måtte kæmper til det yderste for at holde stjernerivaler som den firedobbelte Tour de France-vinder og regerende Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky), colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana) og italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) i skak.

Specielt Lopez trueede med et optimistiske fremstød i den afsluttende fase Pinots position, men franskmanden fik styr på situationen, og mens de fire nævnte overvågede hinanden, greb den 21-årige ukrainer Mark Padun (Bahrain-Merida) ud efter lykken.

Den unge professionelle deutant holdt hjem til etapesejren 5 sekunder foran newzealænderen George Bennett (Lotto-Jumbo), tjekken Jan Hirt (Astana), italieneren Giulio Ciccone (Bardiani-CSF) og australieren Ben O’Connor (Dimension Data).

Var også tæt på sidste år

4 sekunder senere fulgte Pinot, Lopez, Froome og Pozzovivo og dermed kom den endelige top-10 til at se således ud: 1. Pinot 18.28.48 timer, 2. Pozzovivo 15 sekunder, 3. Lopez samme tid, 4. Froome 16, 5. Bennett 1.00 minut, 6. Fabio Aru (UAE Team Emirates) 1.19, 7. O’Connor 1.33, 8. Luis Leon Sanchez (Astana) 1.35, 9. Ciccone 1.42, 10. Hirt 1.48.

Sidste år var Pinot også tæt på at suse af stred med gevinsten i Tour of the Alps, men han måtte se sig henvist til andenpladsen med 7 sekunder af waliseren Geraint Thomas.

Ved den lejlighed noteredes franskmanden for en etapesejr, mens det i den netop overståede kappestrid er blevet til to anden-, to fjerde- og sidstedagens sjetteplads.

Holder fast i både Giro og Tour

Pinot har ligesom sidste år valgt at køre både Giro d’Italia og Tour de France, selv om satsningen i 2017 kun bragte succes i førstnævnte

Her avancerede franskmanden med sejren på næstsidste dags skrappe bjergetape til Asiago til den samlede tredjeplads efter colombianeren Nairo Quintana og italieneren Vincenzo Nibali.

Den afsluttende 29 km lange enkeltstart fra Monza til Milano spolerede imidlertid Pinots podiedrømme, og han blev puffet ned som nr. 4, da hollænderen Tom Dumoulin strøg helt til tops efter i temporæset kun at være overtrumfet af landsmanden Jos van Emden.