Hårdt slid omkring vulkan skal bringe Jakob Fuglsang det næste store skridt frem mod Tour de France Efter den samlede fjerdeplads i Tour de Romandie holder den 33-årige dansker konkurrencepause i seks uger - Michael Mørkøv nr. 2 på sidste etape.

Med den samlede fjerdeplads i Tour de Romandie sluttede i dag Jakob Fuglsangs første store konkurrenceblok, der har været afbrudt af en højdetræningslejr på Tenerife, og den efterlader en særdeles opmuntrende bekræftelse på de forhåbninger, Danmarks bedste etapeløbsrytter gennem det seneste tiår gav udtryk for, da Politiken besøgte ham under en Astana-træningslejr ved Middelhavet i december.

»Det bliver et stort 2018. Det kan jeg mærke«, lød den 33-årige danskers konklusion ved den lejlighed på snakken om de opgaver, den forestående sæson ville byde på – og i den sammenhæng var tankerne ikke mindst rettet mod Tour de France, som indledes 7. juli.

Og når Fuglsang nu efter en kort pause kaster sig ud i nyt hårdt slid på landevejene omkring vulkanen Teide på den spanske ferieø uden den brede offentligheds bevågenhed, sker det med styrket selvtillid frem mod den næste officielle kappestrid – og den sidste inden Tour de France – Schweiz Rundt fra 9. til 17. juni.

Positivt indtryk i alle fire etapeløb

Det var det fjerde etapeløb i denne sæson Fuglsang kæmpede sig igennem, og i dem alle har han på den ene eller den anden måde efterladt et positivt indtryk, som vidner om den fremgang, der for alvor indledtes med sejren i sidste års Critérium du Dauphiné, og som siden er fortsat.

I Vuelta a Valenciana i begyndelsden af februar blev det til en podieplads slået med 26 sekunder af den spanske superveteran Alejandro Valverde (Movistar) og med 12 af sin spanske holdkammerat Luis León Sanchez.

I Ruta del Sol kort efter var danskeren atter tæt på podiet, men sluttede lige uden for, da belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) sejrede 8 sekunder foran hollænderen Wout Poels (Team Sky), mens den spanske komet Marc Soler (Movistar) på tredjepladsen var 3 sekunder foran Fuglsang.

Styrt kostede dyrt i Paris-Nice

Forventningerne var store til WorldTour-premieren i Paris-Nice, men danskeren blev slået ud af kurs allerede på 1. etape, da han styrtede kort inden 3 km mærket og derfor måtte affinde sig med sit reelle tidstab på 1.34 minut.

Det minus fulgte ham løbet igennem, samtidig med at Luis León Sanchez overtog rollen som manden, Astana satsede på i klassementet. Så under de omstændigheder var en endelig 14. plads 5.51 minutter efter den overraskende sejrherre Marc Soler ganske tilfredsstillende.

Klassikerne i Ardennerne bød på pæne, men ikke prangende placeringer – 8 i Amstel Gold Race, 16 i Flèche Wallonne og 10 i Liège-Bastogne-Liège. Bag resultatet i Amstel gemmer sig dog den kendsgerning, at Fuglsang med sin offensive kørsel i den afsluttende fase havde en overvældende del af æren for, at landsmanden og holdkammeraten Michael Valgren kunne køre sin fornemme triumf i hus.

Enkeltstarterne det svageste punkt

I Tour de Romandie er det klart indikeret, at enkeltstarterne har udviklet sig til det svageste punkt for den tidligere dobbelte nationale mester i disciplinen, når det handler om at begå sig i de samlede klassementer.

Arrangementet på de schweiziske landeveje omfattede to korte temporidt – en proloig på 4 km og en bjergenkeltstart på 9,9 – og her mistede Jakob Fuglsang i alt 2.08 minutter til den sejrende slovener Primoz Roglic. Og med kun én decideret bjergetape var det for meget til at kunne matche den overordnede vinder.

Der er ingen tvivl om, at det er den meget bevidste satsning på at udvikle Fuglsangs klatrekvaliteter, der har haft en negativ indflydelse på hans formåen i kampen mod klokken.

Men i en tre uger lang rundtur er der al mulig grund til at formode at hans forbedrede evner i bjergene vil vise sig som en klar fordel sammenholdt med tabet af tempostyrke.

Flot andenplads til Mørkøv

Finaleetapen på 181,9 km i Tour de Romandie fra Mont-sur-Rolle til Genève formåede ikke på nogen måde at spolere danskerens begejstring over lørdagens pragtpræstation med det sejrrige soloangreb på kongeetapen.

Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix Tyskeren Pascal Ackermann triumferer på finaleetapen i Tour de Romandie, mens Michael Mørkøv er tættest på at true ham.

Ganske vist var Fuglsang som nr. 44 over stregen ikke danskeren i hovedrollen, da dagens strabadser mundede ud i den ventede massespurt. Det var til gengæld Michael Mørkøv (Quick-Step Floors), der kørte en flot andenplads i hus, da han kun blev overtrumfet af tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe).

Den rutinerede dansker, der fylder 33 i morgen, demonstrerede dermed, at han også kan udføre et fremragende job, når det ikke handler om at bringe andre frem til succes.