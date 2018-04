Fuglsang efter flot triumf: Det her styrker selvtilliden fantastisk frem mod Tour de France Den danske cykelstjerne sikrede Astana årets sejr nr. 15 på kongeetapen i WorldTour-løbet Tour de Romandie.

»Jeg er ikke i tvivl om, at formen er i orden, men det ville være dejligt med et topresultat som et håndfast bevis på det«, konstaterede Danmarks førende etapeløbsrytter gennem det seneste tiår Jakob Fuglsang (Astana) inden starten på sæsonens 19. WorldTour-løb Tour de Romandie i tirdsdags.

Og på dagens 149,2 km lange kongeetape i det schweiziske arrangement med start og mål i Sion diskede den 33-årige dansker så op med en imponerende sejr, der sendte ham op som nr. 4 i klassementet og fuldt ud underbyggede hans fornemmelse, samtidig med at den styrker hans i forvejen særdeles veludviklede optimisme frem mod Tour de France-starten om 10 uger.

Med sin ny, angrebsivrige stil kastede Fuglsang sig ud i en dristig satsning på nedkørslen fra den sidste af dagens fem kategoriserede stigninger efter i første omgang at være blevet sat på vej opad, da løbets to førende i klassementet sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) og colombianeren Egan Bernal (Team Sky) forcerede.

Greb ud efter lykken på nedkørsel

De to nåede toppen først, men i den susende fart ned ad bjerget fik sidste års australske vinder af løbet Richie Porte (BMC) og den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates) tilslutning.

Det tog lidt længere tid for Fuglsang, men efter at han først havde sundet sig, greb han ud efter lykken, da ruten kortvarigt steg en anelse.

Han fik hul, og da det med cirka 15 km til mål atter gik mod dalen, oparbejdede han hurtigt et forspring på omkring 40 sekunder.

Var over to minutter bagud inden etapen

Jakob Fuglsang var inden etapen så tilpas meget bagud sammenlagt – 2.08 minutter – at han tilsyneladende ikke vurderedes som en reel trussel for de tre ryttere helt i top Roglic, Bernal og Porte, og det betød, at Rui Costa ingen assistance fik i bestræbelserne på at hente danskeren.

I stedet fortsatte denne i drønende fart mod mål, og han passerede stregen 48 sekunder foran Roglic, Bernal og Rui Costa, mens Porte satte yderligere 2 sekunder til.

Det var Jakob Fuglsangs første gevinst, siden han i begyndelsen af oktober sidste år sejrede på en etape i Tour of Almaty i sin kasakhiske arbejdsgivers hjemland.

For Astana var det sæsonsejr nr. 15, og Fuglsang blev den tiende af holdets ryttere, der prøvede at vinde.

Kunne ikke følge de to førende på det sidste bjerg

»Det var en virkelig dejlig sejr at få, og den styrker min selvtillid i fantastisk grad frem mod Tour de France, hvor forberedelserne går i gang om ganske kort tid«, fortæller Jakob Fuglsang til Astanas hjemmeside.

»Jeg havde prøvet at angribe på det sidste bjerg, inden Roglic og Bernal stak. De to kunne jeg ikke følge med helt op mod toppen, og det betød, at jeg måtte jagte for at få tilslutning igen«.

»Heldigvis gik det på et tidspunkt en lille smule opad, og da råbte min sportsdirektør Dmitry Fofonov over radioen til mig, at det var det helt rigtigt øjeblik at satse«.

»Jeg svarede imidlertid, at jeg havde nået min grænse, men så opstod pludselig en perfekt situation. Jeg befandt mig bagerst i den lille gruppe, og så besluttede jeg at tage chancen. Heldigvis valgte de andre at overvåge hinanden, og så var det bare at give alt, hvad jeg havde i mig«.

Jesper Hansen rykkede også frem sammenlagt

Top-10 ser efter dagens strabadser således ud: 1. Roglic, 2. Bernal 8 sekunder, 3. Porte 35, 4. Fuglsang 1.16 minut, 5. Costa 1.23, 6. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 2.32, 7. Rohan Dennis (BMC) 2.49, 8. Pierre Latour (AG2R) samme tid, 9. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 3.09, 10. Dan Martin (UAE Team Emirates) 3.12