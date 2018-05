Årets fund henter første WorldTour-topplacering i temporidt med uventet tronskifte 19-årige Mikkel Bjerg nr. 6 på enkeltstarten i Tour of California, hvor Tejay Van Garderen både sejrede og erobrede førertrøjen.

Mens den rutinerede amerikaner Tejay Van Garderen (BMC) leverede en af karrierens mest effektfulde tempopræstationer, som indbragte ham både etapegevinst og førertrøjen, erobrede Årets fund i dansk idræt 2017, U23-verdensmesteren Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon), sin første topplacering i et WorldTour-løb, da han sikrede sig sjettepladsen på 4. etapes 34,7 km lange enkeltstart i Tour of California.

Den 19-årige danske professionelle debutant noteredes for 41.40 minutter, hvilket var 53 sekunder langsommere end den amerikanske sejrherre, men Mikkel Bjerg var både klart den yngste og den eneste, som ikke er ansat på et hold med WorldTeam-licens, der formåede at kæmpe sig ind i top-10.

Den unge dansker, der som nr. 104 sammenlagt inden etapen startede tidligt, nåede at sidde i det varme sæde i små tre kvarter, inden han blev overtrumfet med 4 sekunder af den italienske verdensmester i 4 km individuelt forfølgelsesløb Filippo Ganna (UAE Team Emirates) for så siden at blive passeret af yderligere fire konkurrenter.

Har allerede den første sejr i hus

Bedriften på landevejen fra San José til Morgan Hill tegner fornyede spændende perspektiver for den danske teenager, der allerede har den første sejr i hus, idet han slog til i debuten for sin ny amerikanske arbejdsgiver i det hollandske Dorpenomloop Rupchen 11. marts.

Tre dage senere var Mikkel Bjerg imidlertid uheldig i det belgiske Nokere Koerse, hvor han styrtede og pådrog sig brud i den ene hånd, hvilket medførte en ufrivillig pause, men indsatsen i nat dansk tid understreger, at den unge dansker er tilbage på ret kurs.

Noget tilsvarende kan uden overdrivelse fastslås om den 29-årige Tejay Van Garderen, der deltager i Tour of California for første gang siden 2013, da han sluttede som samlet vinder efter ved den lejlighed ligeledes at have slået til på enkeltstarten.

Har haft svært ved at indfri forventningerne

Tejay Van Garderen har opnået adskillige flotte resultater i den karriere, der indledtes i 2010 på HTC-Columbia og siden 2012 har udspillet sig på BMC.

Amerikaneren har imidlertid også med jævne mellemrum haft svært ved at indfri forventningerne, og da det aktuelle facit var en kendsgerning, var det da også tydeligt, at der var tale om en stor forløsning for Tejay Van Garderen.

Inden etapen lå han nr. 8 i klassementet med et minus på 1.00 minut til det colombianske stjerneskud Egan Bernal (Team Sky), der er national mester i disciplinen og efter sin triumf på 2. etapes lange krævende klatretur op til toppen af Gibraltar Road af mange regnedes for den kommende samlede vinder af løbet.

Det kan han også stadig nå at blive, men efter en 18. plads på enkeltstarten slået med 1.23 minut af Van Garderen, har betingelserne ændret sig radikalt.

Bernal har stadig en skrap næstsidste etape, hvor rytterne skal op i 2.600 meters højde, at støtte sine forhåbninger til, men indtil videre må han se i øjnene, at han nu på andenpladsen er 23 sekunder efter amerikaneren.

Havde ikke ventet så klar en sejr

»Forleden på etapen til Gibraltar kalkulerede jeg med, at jeg ville have en chance for at få førertrøjen, hvis jeg ikke var mere end et minut bagud, for jeg troede virkelig på, at jeg ville kunne udrette noget på denne enkeltstart«, sagde en storsmilende Tejay Van Garderen i podieinterviewet.

»Jeg må imidlertid indrømme, at jeg ikke havde regnet med, at det ville gå så godt, men jeg var topmotiveret, og det samme er jeg nu i allerhøjeste grad omkring fortsættelsen«.